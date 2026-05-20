Гидрометцентр: ливни, грозы и град вскоре накроют юг Европейской России

Юг европейской части России столкнулся с серьезными погодными вызовами, попал под влияние Балканского циклона, из‑за чего там бушуют активные метеопроцессы. В ближайшие дни жителей ждут новые погодные испытания. Подробнее рассказали в Гидрометцентре России.
С 20 по 21 мая непогода накроет Краснодарский край и Адыгею, с 20 по 22 мая — республики Северного Кавказа. Под удар попадут Ингушетия, Чечня, Карачаево‑Черкесия, Кабардино‑Балкария, Ставропольский край, Дагестан и Северная Осетия. В эти же дни непогода затронет Ростовскую, Запорожскую, Херсонскую области и Крым.
Местами ожидаются сильные дожди, в том числе ливневого характера, которые сопроводятся грозами и градом. Порывы ветра достигнут 20−25 метров в секунду, в Крыму — 15−20 метров в секунду. На реках, особенно в бассейне Кубани, прогнозируют подъем уровня воды, местами — с превышением неблагоприятных отметок. В горных районах Северного Кавказа не исключается сход небольших селей.
При этом температурный фон в регионе окажется неоднородным. В Южном федеральном округе
Ранее на Кубани уже сошел оползень из-за сильных осадков.