Гидрометцентр: ливни, грозы и град вскоре накроют юг Европейской России

Причиной ухудшения метеоусловий станет Балканский циклон. Затронет Краснодарский край, Северный Кавказ, Крым и Ростовскую область.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +23° 4 м/с 65% 760 мм рт. ст. +24°
Погода на юге России с 20 до 22 мая 2026
Источник: Г. Дьячук/Кубань информ/ТАСС

Юг европейской части России столкнулся с серьезными погодными вызовами, попал под влияние Балканского циклона, из‑за чего там бушуют активные метеопроцессы. В ближайшие дни жителей ждут новые погодные испытания. Подробнее рассказали в Гидрометцентре России.

С 20 по 21 мая непогода накроет Краснодарский край и Адыгею, с 20 по 22 мая — республики Северного Кавказа. Под удар попадут Ингушетия, Чечня, Карачаево‑Черкесия, Кабардино‑Балкария, Ставропольский край, Дагестан и Северная Осетия. В эти же дни непогода затронет Ростовскую, Запорожскую, Херсонскую области и Крым.

Местами ожидаются сильные дожди, в том числе ливневого характера, которые сопроводятся грозами и градом. Порывы ветра достигнут 20−25 метров в секунду, в Крыму — 15−20 метров в секунду. На реках, особенно в бассейне Кубани, прогнозируют подъем уровня воды, местами — с превышением неблагоприятных отметок. В горных районах Северного Кавказа не исключается сход небольших селей.

При этом температурный фон в регионе окажется неоднородным. В Южном федеральном округе 20−22 мая среднесуточная температура превысит климатическую норму на три-семь градусов. В Волгоградской области и Калмыкии воздух прогреется от +27 °C до +33 °C, в Астраханском регионе местами ожидается до +36 °C, а в Краснодарском крае — от +22 °C до +28 °C. На Северном Кавказе температура установится ближе к многолетним средним значениям или чуть выше, на один-два градуса. В светлое время суток там прогнозируют от +17 °C до +20 °C, местами — от +22 °C до +29 °C.

Ранее на Кубани уже сошел оползень из-за сильных осадков.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
