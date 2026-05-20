Сегодня Европейскую Россию местами накроет температура до +32 °С

Основная территория Русской равнины в среду, 20 мая, останется под влиянием антициклона — облаков окажется мало. На юге и крайнем северо-западе сложится иная ситуация: там протянутся гряды дождевых туч. Об этом написали в издании «Метеовести».
Средние широты и север Европейской России попадут под власть аномального зноя. Сегодня даже на побережье Белого моря в полдень столбики термометров поднимутся на семь градусов выше климатической нормы: прогнозируется от +20 °С до +25 °С. В Центральной России и Поволжье температурный фон и вовсе дотянется до климата июньского Средиземноморья: обещают от +27 °С до +32 °С.
Однако юг Европейской России заволокут тучи. Самые мощные ливни, по сведениям синоптиков, обрушатся на Крым, низовья Днепра и предгорья Северного Кавказа. Местами за сутки выпадет более 10−20 миллиметров осадков.
Дождливый сценарий там преобладает с начала мая. Во многих городах месячный план по осадкам уже перевыполнился. Например, в Ставрополе влаги выпало почти вдвое больше нормы. И перемен к лучшему ждать не стоит. Атмосферный фронт застрял в горах Кавказа, и к концу недели ливни принесут на юг еще 30−50% месячного объема.
В ближайшие дни ситуация в атмосфере над Русской равниной кардинально не изменится. Юго‑восточные потоки продолжат поставлять очень теплый воздух из субтропических районов Средней Азии и поддерживать аномально высокие температуры на обширной территории.
Завтра зона экстремального перегрева протянется через всю равнину, от Белого моря на севере до Каспийского — на юге. Такой масштабный охват приведет к очередному обновлению температурных рекордов: в ряде регионов столбики термометров покажут значения, которые заметно превысят климатическую норму для периода.
В Москве сегодня и завтра воздух прогреется до +31 °С. Шансы на обновление статистики сохраняются. Однако в пятницу, 22 мая, в столице возможны локальные грозовые дожди, которые не дадут термометрам подняться выше +29 °С. В выходные погода станет неустойчивой — с ливнями и грозами. Тепловая аномалия сократится: днем ожидается не выше +24 °С.