Землетрясение в Перу разворотило могилы: видео

Во вторник, 19 мая, в Перу произошло сильное землетрясение. Подземные толчки зафиксировали в 12:57 по местному времени примерно в 28 километрах от города Ика. Об этом сообщили на портале volcanodiscovery.com.
Магнитуда сейсмического события составила 5,8, а глубина очага достигла 57 километров. Из‑за относительно небольшой глубины воздействие землетрясения вблизи эпицентра оказалось ощутимее, чем при более глубоких толчках аналогичной силы.
Хотя серьезных жертв удалось избежать, стихия нанесла локальный ущерб. Повреждения получили жилые дома в регионе. Также пострадало кладбище Сараха в квартале Сан‑Бенито. По словам охранника, обрушилось около 20 ниш и передняя часть территории — среди обломков оказались обнаженные гробы.
На место событий оперативно прибыл министр обороны Перу Амадео Хавьер Флорес. Чиновник подчеркнул, что приоритетная задача властей — оценить состояние пострадавших и обеспечить людям своевременную помощь. Особое внимание уделят жителям, чьи дома получили повреждения: таким гражданам окажут поддержку в кратчайшие сроки.
Сейчас местные службы продолжают оценку последствий землетрясения, а жители региона постепенно возвращаются к обычной жизни. Напомним, что сегодня, 20 мая, землетрясение зафиксировали в Турции.