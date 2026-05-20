Тысячи гектаров в огне: ситуация с лесными пожарами в США обострилась

Особенно сложная обстановка сложилась в Калифорнии. В долине Сими, неподалеку от Лос‑Анджелеса, бушует пожар «Сэнди», который за несколько дней разросся до более чем 650 гектаров. Об этом написали в издании Fox Weather.
Из‑за сильного ветра с Тихого океана огонь быстро распространился, из‑за чего власти объявили эвакуацию жителей восточных районов долины. В тушении приняли участие свыше 850 пожарных, но пока локализовать удалось лишь пять процентов возгорания.
Еще один крупный очаг — пожар «Бейн» около Джурупа‑Вэлли в округе Риверсайд. Охватил свыше 530 гектаров — локализация составила всего 10%. По сведениям пожарных служб, пострадали четыре человека, а жителям близлежащих районов пришлось срочно эвакуироваться.
Параллельно в том же округе вспыхнул пожар в Вероне. Уничтожил почти 180 гектаров земли в Джунипер‑Спрингс и спровоцировал новые приказы об эвакуации.
На острове Санта‑Роза огонь распространился на более чем 6800 гектаров. Пожар удалось локализовать лишь на 26%, несмотря на привлечение авиации и дополнительных сил. В ходе чрезвычайной ситуации спасатели эвакуировали 67‑летнего моряка, который оказался в ловушке после крушения парусной лодки. Мужчина смог привлечь внимание, выложив на земле буквы SOS. Также пришлось эвакуировать 11 сотрудников Национальной парковой службы.
Серьезные возгорания зафиксировали и в других регионах. На юго‑западе Канзаса из‑за сухих гроз и экстремальной засухи возник комплекс пожаров: у озера Мид огонь охватил более 37 000 гектаров, у хребта Херман — свыше 14 000 гектаров.
В Техасе пожар «Стинки» к северо‑востоку от Бушленда уничтожил несколько зданий и вынудил к эвакуации жителей района Бишоп Эстейтс. Возгорание, которое вызвала молния, охватило более 1000 гектаров — локализовали на 40%. В регионе также отмечается экстремальная засуха.
На границе Колорадо и Оклахомы действует пожар «Шарп», который перекинулся через границу штатов. Власти провели эвакуацию в городе Кампо.
Пожарные службы продолжают работу в круглосуточном режиме. Местные власти призывают население строго следовать инструкциям и быть готовыми к возможным эвакуационным мерам.