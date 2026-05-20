Тысячи гектаров в огне: ситуация с лесными пожарами в США обострилась

На острове Санта‑Роза огонь распространился на более чем 6800 гектаров. Пожар удалось локализовать лишь на 26%, несмотря на привлечение авиации и дополнительных сил. В ходе чрезвычайной ситуации спасатели эвакуировали 67‑летнего моряка, который оказался в ловушке после крушения парусной лодки. Мужчина смог привлечь внимание, выложив на земле буквы SOS. Также пришлось эвакуировать 11 сотрудников Национальной парковой службы.