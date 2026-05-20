В Армавире объявили эвакуацию из‑за угрозы подтопления

Неблагоприятная гидрологическая обстановка сложилась сегодня, 20 мая, в Армавире Краснодарского края. Резкий подъем уровня воды в водоемах Кубань и Уруп вызвал серьезную обеспокоенность местных властей и специалистов.
Причина обострения ситуации — сброс с водохранилища возле Невинномысска. Гидрологи предупреждают: уже к 17:00 по местному времени волна может добраться до города и создать реальную опасность затопления целого ряда жилых территорий. Об этом сообщили на портале Gorod Armavir.
Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям отреагировал на угрозу. После срочного совещания решили начать вывозить людей из самых уязвимых районов с 16:00 по местному времени. Под действие распоряжения попали Старая Станица, хутор Красная Поляна, поселок Юбилейный, часть микрорайона Северный, переулок Баранников, садовые некоммерческие товарищества «Химик», «Строитель» и «Заречное».
Местные власти призывают граждан не идти на поводу у паники и действовать взвешенно. Прежде всего рекомендуется перенести ценные вещи на верхние этажи зданий, собрать комплект документов и медикаментов.
Отдельная система поддержки предусматривается для маломобильных граждан. Людям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья помогут с выездом и размещением.
Обстановка остается напряженной, но контролируемой. На реках в круглосуточном режиме отслеживают динамику воды. Эксперты регистрируют на малейшие изменения и оперативно передают сведения в оперативный штаб. Жителям рекомендуют следить за официальными сообщениями: актуальная информация о развитии обстановки публикуется на ресурсах городской администрации и в местных СМИ по мере поступления новых сведений.