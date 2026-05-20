На Солнце ожидается затишье перед появлением гигантской области пятен

В ближайшие дни на видимой стороне Солнца ожидается затишье. В зеленой зоне параметры продержатся примерно трое суток. Энергия звезды постепенно иссякает, и заметных событий до конца рабочей недели уже не предвидится. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Однако уже к пятнице, 22 мая, новая гигантская область должна появиться на левом краю солнечного диска. Специалисты предполагают, что присвоят ей номер 4448: предыдущие числа в последовательности, скорее всего, к тому моменту займут другие, менее масштабные образования.
Появление столь крупной группы пятен вызывает особый интерес у астрономов: если активность подтвердится, это может повлиять на геомагнитную обстановку на Земле. Пока вероятность магнитных бурь для четверга, 21 мая, составляет семь процентов, для пятницы, 22 мая, — 12%.
Напомним, что на обратной стороне Солнца сформировалась необычайно крупная группа солнечных пятен, которую зафиксировал космический аппарат Solar Orbiter. По размерам это образование сопоставимо с той активной областью, которая два года назад, в мае 2024‑го, вызвала сильнейшую магнитную бурю за последние два десятилетия. Сейчас новая мощная структура пока недоступна для наблюдения с Земли, потому что находится на противоположной стороне светила.