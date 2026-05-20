На Солнце ожидается затишье перед появлением гигантской области пятен

Напомним, что на обратной стороне Солнца сформировалась необычайно крупная группа солнечных пятен, которую зафиксировал космический аппарат Solar Orbiter. По размерам это образование сопоставимо с той активной областью, которая два года назад, в мае 2024‑го, вызвала сильнейшую магнитную бурю за последние два десятилетия. Сейчас новая мощная структура пока недоступна для наблюдения с Земли, потому что находится на противоположной стороне светила.