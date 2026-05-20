В России в жару загорелись десятки иномарок: в чем причина

Автовладельцам стоит быть внимательнее при обслуживании кондиционеров. Лучше выбирать проверенные сервисные центры с хорошей репутацией и запрашивать документы на используемые материалы. Если после заправки появились странные запахи, перебои в работе системы или иные подозрительные признаки, стоит как можно скорее провести диагностику в надежном месте. Это поможет избежать дорогостоящего ремонта и, что важнее, снизит риск возникновения опасной ситуации на дороге.