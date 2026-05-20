Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

В России в жару загорелись десятки иномарок: в чем причина

Издание Mash сообщило о десятках возгораний автомобилей в России. Виной тому не только жара, но и поддельный хладагент в системе кондиционирования.

Сейчас в Ричмонде: +31° 4 м/с 46% 760 мм рт. ст. +29°
В России из-за жары загораются авто в мае 2026
Источник: Freepik

В России зафиксировали случаи возгорания автомобилей в момент летней жары. Об этом сообщило издание Mash. Десятки иномарок пострадали из‑за использования поддельного хладагента.

Суть проблемы в следующем: после заправки кондиционера на сервисе система сначала работает нормально, но спустя время начинаются неполадки. Сначала перестает охлаждать, появляется запах гари, а в отдельных случаях из‑под капота идет дым — возникает возгорание.

Причина кроется в некачественных хладагентах, которые используют недобросовестные сервисы. Вместо проверенных составов, таких как R‑134a, R‑410A, R‑404A, R‑227a или R‑290, в систему охлаждения заливают подделки. Стоимость таких заметно ниже: оригинальный хладагент стоит от 10 000 рублей, поэтому некоторые механики предпочитают экономить, смешивают разные вещества и выдают результат за оригинал.

Опасность суррогатов в химической активности. При контакте с алюминиевыми трубками и маслом в системе кондиционирования подделки запускают нежелательные реакции. В процессе выделяется значительное количество тепла и образуются агрессивные соединения. Эти вещества постепенно разрушают ключевые компоненты системы: компрессор, конденсатор и испаритель. Повреждения накапливаются, перегрев усиливается, и в условиях летней жары это может привести к возгоранию.

Автовладельцам стоит быть внимательнее при обслуживании кондиционеров. Лучше выбирать проверенные сервисные центры с хорошей репутацией и запрашивать документы на используемые материалы. Если после заправки появились странные запахи, перебои в работе системы или иные подозрительные признаки, стоит как можно скорее провести диагностику в надежном месте. Это поможет избежать дорогостоящего ремонта и, что важнее, снизит риск возникновения опасной ситуации на дороге.