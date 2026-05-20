В России в жару загорелись десятки иномарок: в чем причина

В России зафиксировали случаи возгорания автомобилей в момент летней жары. Об этом сообщило издание Mash. Десятки иномарок пострадали из‑за использования поддельного хладагента.
Суть проблемы в следующем: после заправки кондиционера на сервисе система сначала работает нормально, но спустя время начинаются неполадки. Сначала перестает охлаждать, появляется запах гари, а в отдельных случаях из‑под капота идет дым — возникает возгорание.
Причина кроется в некачественных хладагентах, которые используют недобросовестные сервисы. Вместо проверенных составов, таких как R‑134a, R‑410A, R‑404A, R‑227a или R‑290, в систему охлаждения заливают подделки. Стоимость таких заметно ниже: оригинальный хладагент стоит от 10 000 рублей, поэтому некоторые механики предпочитают экономить, смешивают разные вещества и выдают результат за оригинал.
Опасность суррогатов в химической активности. При контакте с алюминиевыми трубками и маслом в системе кондиционирования подделки запускают нежелательные реакции. В процессе выделяется значительное количество тепла и образуются агрессивные соединения. Эти вещества постепенно разрушают ключевые компоненты системы: компрессор, конденсатор и испаритель. Повреждения накапливаются, перегрев усиливается, и в условиях летней жары это может привести к возгоранию.
Автовладельцам стоит быть внимательнее при обслуживании кондиционеров. Лучше выбирать проверенные сервисные центры с хорошей репутацией и запрашивать документы на используемые материалы. Если после заправки появились странные запахи, перебои в работе системы или иные подозрительные признаки, стоит как можно скорее провести диагностику в надежном месте. Это поможет избежать дорогостоящего ремонта и, что важнее, снизит риск возникновения опасной ситуации на дороге.