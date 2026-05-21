Синоптик рассказала, как составляются прогнозы погоды

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Данные с метеорологических станций поступают в центры данных, после чего помещаются в численные модели, которые рассчитывают прогнозы погоды, рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Источник: © РИА Новости

«Сначала данные с метеорологических станций поступают по линиям радиосвязи, а сейчас — по интернету, в мировые центры данных, где они обрабатываются, а затем анализируются фактические данные. После этого данные помещаются в численные модели, которые рассчитывают уже прогноз погоды», — объяснила синоптик.

Отвечая на вопрос, можно ли будет сделать прогноз погоды без техники, Паршина отметила, что «без связи эксперты будут тратить очень много времени на обработку данных, а соответственно, люди лишатся точных и быстрых прогнозов».

«До появления электронно-вычислительных машин в 1960-х прогнозы погоды составлялись вручную, что было трудоемко и ограничивало точность. Компьютеры кардинально изменили ситуацию. До их эры прогнозирование основывалось на эмпирических правилах и наблюдениях, требуя много времени для их анализа», — пояснила синоптик.