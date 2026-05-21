Сегодня погода даст задний ход: в Россию придет холодный фронт

В четверг, 21 мая, холодный воздух придет на Урал. В Екатеринбурге столбик термометра опустится до +19 °С. В Перми прогнозируют +23 °С, в Тюмени — +16 °С, в Челябинске — +19 °С, в Уфе — +23 °С, в Оренбурге — +24 °С.
В Сибири волна холода уйдет на восток. Завтра, 22 мая, температурный фон упадет на 10 градусов в Красноярске, сегодня там воздух прогреется до +17 °С. В Омске и Новосибирске уже в четверг похолодает от +10 °С до +12 °С, пройдут дожди, а ночью возможны заморозки.
Ветер поменяется также на берегах Волги: станет свежее. Первыми прохладу почувствуют в Кирове, Ижевске и Казани. Центральная Россия и Черноземье сегодня выйдут на пик жаркой погоды, но вскоре и туда придут изменения. Сегодня от Калуги до Воронежа ожидается от +30 °С до +32 °С. На северо-западе прогремят грозы — предвестники скорого похолодания.
На побережье Черного моря продолжат идти дожди. В Сочи температурный максимум составит +20 °С, в Симферополе — +23 °С, в Новороссийске — +22 °С.
На Дальнем Востоке прибрежные циклоны начнут вытеснять антициклоны. На Камчатке тепла пока окажется мало, но выглянет солнце. Температура пойдет вверх в Южно-Сахалинске: обещают +17 °С. В Хабаровске термометр покажет +24 °С, в Благовещенске — +25 °С, во Владивостоке — +16 °С. В Якутии сегодня разогреет до +20 °С, осадков не ожидается, но сохранится сложная ситуация с затоплениями.
В Санкт-Петербурге прогнозируют от +21 °С до +23 °С, днем пройдет дождь. В Москве — от +30 °С до +32 °С, перемены начнутся в выходные.