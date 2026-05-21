В Бурятии из-за ливней образовались водные воронки на дорогах: видео

В Сети появились видео с места событий. На дорогах образовались водные воронки. Вода не просто затопила участки, а снесла заборы и плохо закрепленные конструкции.
Местные власти быстро отреагировали на ситуацию: силами администрации двух районов обустроили водоотводный канал. На территории ввели режим повышенной готовности, чтобы оперативно реагировать на любые изменения.
Аналогичная ситуация сложилась в Тункинском районе, где в населенном пункте Жемчуг затопило четыре участка. Опасности для жилых строений пока нет, но вода подобралась вплотную к важным объектам инфраструктуры: дому культуры, детскому саду, зданию сельской администрации и фельдшерскому пункту. Местные власти взяли ситуацию под личный контроль.
Чтобы отвести воду и минимизировать ущерб, специалисты вскрыли участок автомобильной дороги Утата — Далахай. На месте организовали дежурство, установили предупреждающие знаки. Из‑за этих мер сельское поселение Далахайское временно осталось без прямого автомобильного сообщения с соседними населенными пунктами.
Власти приняли и превентивные меры, создали запасы продуктов и медикаментов на случай ухудшения паводковой обстановки. Центральная районная больница подготовила сведения о маломобильных жителях и грудных детях, которые проживают в зоне затопления, что поможет оперативно оказать им помощь при необходимости.
Кроме того, на ближайшие дни, с 21 по 24 мая, в горных районах республики прогнозируется повышенная лавинная опасность. Жителей и туристов просят проявлять осторожность и следить за официальными предупреждениями.