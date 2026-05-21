Конец жаре: синоптики рассказали, когда в Россию придут холода

В ближайшие дни погода в регионах России разовьется по‑разному: пока в центральной части страны сохранится аномальная жара, на юге продолжатся дожди. Но уже к концу недели синоптическая картина поменяется. Об этом сообщили в издании «Метеовести».
Уже завтра, 22 мая, погодная ситуация начнет переворачиваться. Блокирующий антициклон, который поддерживает жару, отступит за Волгу под натиском фронтальной облачности. На западе Русской равнины начнутся ливни и грозы, что приведет к сокращению притока солнечного тепла и завершению серии температурных рекордов.
В Москве переломный момент наступит с пятницы: небо затянут грозовые тучи, и начнется постепенное похолодание. К выходным температура опустится до +23 °C, а в начале следующей недели — вернется к климатической норме. Таким образом, затянувшаяся волна жары постепенно сойдет на нет, уступит место более типичной для сезона погоде.
Сегодня, 21 мая, на юге Русской равнины по‑прежнему неспокойно: дождевые тучи черноморской депрессии удерживают позиции. Наиболее сильные осадки прогнозируются на склонах Кавказа: местами за сутки может выпасть 10−20 миллиметров влаги.
Особенно сложная ситуация сложится во Владикавказе: там вплоть до начала следующей недели ожидаются ежедневные ливни и грозы. За это время общий объем осадков достигнет 59 миллиметров, что вдвое больше обычного майского показателя за две семидневки. Из‑за плотной облачности воздух в Причерноморье и на Кавказе прогреется лишь от +20 °C до +25 °C.
На севере Европейской России погода сегодня более благоприятная: в Поморье — малооблачность, температура поднимется от +22 °C до +27 °C. А настоящий очаг тепла по‑прежнему сосредотачивается в Центральной России. Там вновь прогнозируются рекордные температуры в диапазоне от +27 °C до +32 °C.
В Москве сегодня ожидается до +31 °C, почти на два градуса выше исторического максимума 2014 года. К числу городов, где возможны новые температурные рекорды, могут присоединиться Рязань и Тула.