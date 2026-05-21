Проливные дожди спровоцировали наводнения в Китае — есть жертвы: видео

Проливные дожди вызвали серьезные стихийные бедствия в разных регионах Китая. Последствия непогоды унесли человеческие жизни и вынудили власти провести масштабные эвакуационные мероприятия. Об этом рассказали на канале CCTV.
Непогода повлияла и на работу транспорта. В четверг, 21 мая, из‑за сильных дождей пришлось приостановить движение ряда поездов на Гуанмаоской железной дороге.
Особенно тяжелая ситуация сложилась в южной провинции Хунань: там в результате наводнений погибли пять человек, еще 11 — числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают поисковые работы, а местные власти оперативно эвакуировали более 19 000 жителей в безопасные места.
Не менее сложная обстановка наблюдается в провинции Гуйчжоу. Сильные осадки привели к подтоплению дорог и зданий. Погибли четыре человека, еще пять — пропали без вести. Для защиты населения из опасных районов вывезли свыше 3700 граждан.
В провинции Хубэй последствия проливных дождей также оказались трагичными: три человека погибли, четверых — до сих пор не нашли.
Отдельной трагической страницей стала беда в Гуанси‑Чжуанском автономном районе на юге страны. Еще 17 мая там произошла авария: паводковые воды унесли в реку микроавтобус, в результате чего погибли 10 человек.
Экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме: спасатели ищут пропавших, а местные администрации помогают пострадавшим и принимают меры для минимизации последствий стихии. Ситуация остается под контролем профильных ведомств, но угроза новых осадков по‑прежнему актуальна.