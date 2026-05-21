ВМО: лето в 2026 году окажется аномально жарким

Еще в феврале-апреле температура поверхности моря в экваториальной части Тихого океана постепенно приходила в норму. И вот, согласно информации Всемирной метеорологической организации, явление Ла‑Нинья ослабло, а температурная аномалия к концу сезона выросла до полградуса.
Однако уже к июню-августу ожидается резкий скачок. По прогнозам, показатель достигнет примерно 1,8 градуса. Это говорит о развитии сильного Эль‑Ниньо. На это указывают сразу несколько климатических моделей.
Вместе с тем в Индийском океане прогнозируется положительная фаза диполя, пик которой придется как раз на усиление Эль‑Ниньо. В Атлантике, особенно в тропических зонах, температура поверхности моря тоже останется чуть выше средних значений.
Летом 2026 года во многих регионах планеты вероятен заметный рост температуры выше нормы. В Северной Америке самые высокие шансы на аномальную жару — 70−80% — ожидаются на юге и западе. Также зной прогнозируется в Центральной Америке и Карибском бассейне. Европа и Северная Африка тоже столкнутся с более теплым, чем обычно, сезоном.
В Азии заметное превышение температурных норм прогнозируется в южных и восточных районах, тогда как в северных широтах потепление окажется умереннее. Южное полушарие тоже не останется в стороне: в Южной Америке и Южной Африке ожидается повышение температуры. В Австралии теплее обычного станет на побережье, тогда как на севере страны температурный фон останется близким к норме.
Изменения коснутся и режима осадков. Из‑за развития Эль‑Ниньо в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана вырастет вероятность сильных дождей, а рядом с зоной сформируется область с дефицитом осадков. Над Индийским океаном и экваториальной Атлантикой ожидается снижение количества дождей, что отразится и на земле. На Индийском субконтиненте прогнозируется засушливый период.
В Африке картина получится неоднородной: северные районы у Гвинейского залива могут столкнуться с нехваткой влаги, а вот на юге, напротив, вероятны обильные осадки. Южная Америка испытает своеобразный диполь осадков: на севере и северо‑востоке ожидается засуха, а на юге погодные условия окажутся более влажными. Австралия, скорее всего, столкнется с дефицитом дождей на большей части территории, хотя вдоль северного побережья осадки приблизятся к норме.
Итак, лето 2026 года станет периодом ярко выраженных климатических аномалий. Многое будет зависеть от силы развивающегося Эль‑Ниньо и взаимодействия явления с другими океаническими и атмосферными процессами.