В Московском регионе в выходные прогнозируют дожди

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Кратковременные дожди с грозами прогнозируются в Московском регионе в выходные, сохранится теплая погода с температурами, на 2−4 градуса превышающими климатическую норму. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«В субботу переменная облачность, ночью кратковременные дожди местами, температура 14−16 градусов в Москве, по области 12−17. И днем по области местами кратковременный дождь, гроза, в Москве 21−23 градуса, по области 20−25», — сказала Макарова.

Она добавила, что в воскресенье погода преимущественно без осадков. Днем будет чуть теплее, чем в субботу, пройдут кратковременные дожди, в Москве 23−25 градусов, по области 20−25. Температура будет на 2−4 градуса выше климатической нормы. Осадков, по словам синоптика, в выходные будет немного. В субботу может выпасть 1−8 мм, а в воскресенье —0—3 мм.