Синоптики предупреждают: сегодня в Россию придет аномальный холод

В пятницу, 22 мая, Сибирь окутает аномальный холод, который не покинет округ ближайшие дни. Температура днем окажется ниже климатической нормы на семь-девять градусов. К похолоданию прибавятся дожди. В Салехарде термометр покажет +3 °С, в Омске — +15 °С, в Новосибирске — +7 °С, в Томске — +4 °С. В ночные и утренние часы возможны заморозки.
На Черном море ситуация сохранится прежней: прогнозируется прохлада, продолжат идти дожди. В Севастополе — +22 °С, в Сочи — +20 °С.
Европейской территории России предстоит еще один жаркий, но не очень спокойный день. В выходные там ожидается резкое похолодание. Сегодня в большинстве регионах пройдут дожди с грозами. В Орле прогнозируют +31 °С, в Смоленске — +25 °С, в Пскове — +18 °С, в Нижнем Новгороде — +26 °С. В Черноземье и на востоке средней полосы сохранится солнечная погода, без осадков.
На Камчатку сегодня заглянет весна: пока окажется не очень тепло, но солнечно, что станет результатом работы прибрежного антициклона. В центре Якутии установится лето: ожидается потепление до +20 °С. На юге, от Хабаровска до Благовещенска, прогнозируют выше +25 °С. В Чите — +21 °С, в Бодайбо — +26 °С.
На Урале удержится тепло. В Перми прогнозируют днем до +25 °С, в Уфе — до +24 °С, в Оренбурге — до +23 °С, в Челябинске — до +24 °С.
В Санкт-Петербурге сегодня пройдет небольшой дождь, обещают до +17 °С. В Москве днем воздух разогреет до +30 °С, к вечеру начнутся грозы.