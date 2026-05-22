Аномальную жару в Европейской России на следующей неделе сменит холод

На минувшей неделе обширная территория Европейской России столкнулась с необычной жарой: температура значительно превысила привычные показатели. От Мурманской области на севере до Липецкой — на юге, от западной границы страны и до Костромской области на востоке воздух оказался на шесть-девять градусов теплее климатической нормы. Об этом написали в издании «Метеовести».