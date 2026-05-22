Аномальную жару в Европейской России на следующей неделе сменит холод

На минувшей неделе часть страны столкнулась с аномальным теплом. Но уже в ближайшие дни погода изменится: ливни и грозы снизят температуру.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Погода в Европейской России 22–26 мая
На минувшей неделе обширная территория Европейской России столкнулась с необычной жарой: температура значительно превысила привычные показатели. От Мурманской области на севере до Липецкой — на юге, от западной границы страны и до Костромской области на востоке воздух оказался на шесть-девять градусов теплее климатической нормы. Об этом написали в издании «Метеовести».

Рекордные значения зафиксировали сразу в нескольких областных центрах: Смоленске, Брянске, Вологде, Костроме, Твери, Калуге, Туле и Орле.

Особенно выделилась Тверь: там столбик термометра поднялся до +31,9 °C, что на 1,3 единицы выше предыдущего максимума 2014 года. В Брянске обновился рекорд 1949-го: теперь суточный максимум составляет +30,4 °C, что на 0,2 градуса больше прежнего показателя.

Москва тоже отметилась серией температурных рекордов. Правда, трехдневная череда аномальной жары завершилась. Сегодня, 22 мая, в столице ожидается до +30 °C, но исторического максимума +30,5 °C воздух уже не достигнет.

Уже в ближайшие дни погода начнет меняться: ливни и грозы постепенно снизят температуру. Если сегодня еще возможны отдельные локальные рекорды тепла на европейской территории России, то уже завтра картина станет иной. В субботу, 23 мая, в столичном регионе прогнозируется не выше +22 °C.

Настоящее похолодание придет на следующей неделе. Со вторника, 26 мая, в центральных областях Европейской России ночные температуры опустятся от +5 °C до +10 °C, а дневные составят от +11 °C до +16 °C. Это соответствует климатической норме последней декады апреля. Таким образом, после периода аномального тепла регион вернется к более привычным погодным условиям.