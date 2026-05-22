Циклон готовится к атаке: Европейскую Россию вскоре зальют дожди

По информации Гидрометцентра России, в ближайшее время, с 22 по 25 мая, на европейской части страны заметно усилится влияние атлантических циклонов. Первыми с непогодой столкнутся регионы Северо‑Запада и центральной полосы, позже зона воздействия расширится и охватит почти всю территорию.
Местами пройдут короткие дожди, но в отдельных районах ситуация окажется серьезнее: прогнозируют мощные ливни с грозами и даже градом. Скорость ветра вырастет до 13−18 метров в секунду, а на Северном Кавказе порывы достигнут 20−25 метров в секунду. Кроме того, в ряде мест по утрам и ночам не исключаются туманы, которые осложнят дорожную обстановку.
Тем временем атлантические циклоны продолжат движение, пересекут Уральский хребет и направятся дальше на восток. Это принесет изменения в погоде на Урале и в Сибири: там ожидаются периодические осадки, местами — весьма интенсивные. Особенно неспокойно окажется в юго‑западных районах: там возможны сильные ливни в сопровождении гроз. Порывы ветра достигнут 17−22 метров в секунду.
На Таймыре картина прогнозируется еще контрастнее. В отдельных районах вероятны метели и гололедные явления, что наглядно демонстрирует: северные широты все еще подвергаются зимним капризам природы.
Одновременно другой мощный циклон, который зародился в монгольских широтах, сместится через западную часть Дальнего Востока в направлении Арктики. Его влияние затронет обширные территории: осадки, в том числе значительные, ожидаются в Бурятии, Забайкалье, Приамурье и на большей части Якутии. В отдельных районах пройдут ливни с грозами и градом, а ветер местами усилится до 17−22 метров в секунду. Особую осторожность стоит проявить на северо‑западе Якутии: там не исключаются гололедные явления.
Относительно спокойная погода сохранится в восточных районах Дальнего Востока: благодаря повышенному атмосферному давлению осадки окажутся редкими и выпадут преимущественно в ночные и утренние часы, а на побережье вероятны туманы. Однако к концу периода обстановка изменится: с приближением атмосферного фронта в Приморье и на юге Хабаровского края ожидаются ливневые дожди с грозами, а скорость ветра возрастет до 13−18 метров в секунду.