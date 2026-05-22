Поиск Яндекса
Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Циклон готовится к атаке: Европейскую Россию вскоре зальют дожди

В ближайшие дни погода на значительной территории России окажется неспокойной. Атмосферные процессы активизируются под влиянием сразу нескольких крупных циклонов.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +14° 5 м/с 94% 764 мм рт. ст. +17°
Гидрометцентр дал прогноз погоды в России с 22 по 25 мая 2026
Источник: Freepik

По информации Гидрометцентра России, в ближайшее время, с 22 по 25 мая, на европейской части страны заметно усилится влияние атлантических циклонов. Первыми с непогодой столкнутся регионы Северо‑Запада и центральной полосы, позже зона воздействия расширится и охватит почти всю территорию.

Местами пройдут короткие дожди, но в отдельных районах ситуация окажется серьезнее: прогнозируют мощные ливни с грозами и даже градом. Скорость ветра вырастет до 13−18 метров в секунду, а на Северном Кавказе порывы достигнут 20−25 метров в секунду. Кроме того, в ряде мест по утрам и ночам не исключаются туманы, которые осложнят дорожную обстановку.

Тем временем атлантические циклоны продолжат движение, пересекут Уральский хребет и направятся дальше на восток. Это принесет изменения в погоде на Урале и в Сибири: там ожидаются периодические осадки, местами — весьма интенсивные. Особенно неспокойно окажется в юго‑западных районах: там возможны сильные ливни в сопровождении гроз. Порывы ветра достигнут 17−22 метров в секунду.

На Таймыре картина прогнозируется еще контрастнее. В отдельных районах вероятны метели и гололедные явления, что наглядно демонстрирует: северные широты все еще подвергаются зимним капризам природы.

Одновременно другой мощный циклон, который зародился в монгольских широтах, сместится через западную часть Дальнего Востока в направлении Арктики. Его влияние затронет обширные территории: осадки, в том числе значительные, ожидаются в Бурятии, Забайкалье, Приамурье и на большей части Якутии. В отдельных районах пройдут ливни с грозами и градом, а ветер местами усилится до 17−22 метров в секунду. Особую осторожность стоит проявить на северо‑западе Якутии: там не исключаются гололедные явления.

Относительно спокойная погода сохранится в восточных районах Дальнего Востока: благодаря повышенному атмосферному давлению осадки окажутся редкими и выпадут преимущественно в ночные и утренние часы, а на побережье вероятны туманы. Однако к концу периода обстановка изменится: с приближением атмосферного фронта в Приморье и на юге Хабаровского края ожидаются ливневые дожди с грозами, а скорость ветра возрастет до 13−18 метров в секунду.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше