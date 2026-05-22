США накрыли ливни и продолжат набирать обороты: видео

Наиболее сложная обстановка в ближайшие дни ожидается на юге и востоке США. По информации газеты The New York Times, в эти дни там пройдут ливни и грозы, а к концу выходных в отдельных районах выпадет несколько десятков миллиметров осадков.
Тем временем в Нью‑Йорке произошел ливневый паводок. Кадры разгула стихии уже появились в Сети. На видео запечатлели затопленные улицы и автомобили, затрудненное движение и последствия резкого подъема воды.
Наибольший риск внезапных наводнений прогнозируют в Южном и Восточном Техасе, Луизиане, частях Оклахомы и Арканзаса. Опасность коснется районов возле крупных аэропортов Хьюстона, Сан‑Антонио, Лафайета и Батон‑Ружа: непогода нарушит транспортное сообщение.
На Юго‑Востоке, в Среднеатлантическом и Северо‑Восточном регионах тоже ожидаются дожди и грозы, местами — с выпадением более 25 миллиметров осадков. Ливни придут на северные и центральные равнины и в Верхний Средний Запад начиная с субботы, 23 мая.
Контраст температур окажется особенно заметным на Северо‑Востоке и в Среднеатлантическом регионе. Еще в начале недели там стояла аномальная жара. В Филадельфии и Ньюарке температура достигала +37 °C. Однако в выходные столбики термометров опустятся на 17 градусов. В некоторых районах Северо‑Востока дневная температура ожидается от +10 °C до +16 °C. Хотя к понедельнику, 25 мая, возможно небольшое потепление до +21 °C. Южнее температура составит от +21 °C до +27 °C, а во Флориде сохранится тепло до +27 °C.
На севере Великих равнин и в Верхнем Среднем Западе ожидается потепление: воздух прогреется от +21 °C до +27 °C. При этом на северо‑западе Тихоокеанского региона и во внутренних западных штатах станет прохладнее и влажнее: туда продвинется система штормов. В северных Скалистых горах возможен даже снегопад.
На Западе, напротив, погода останется преимущественно сухой и теплой. В отдельных районах Калифорнии температура поднимется до +32 °C, а в целом по региону показатели окажутся выше средних, хотя и без рекордов.