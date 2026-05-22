США накрыли ливни и продолжат набирать обороты: видео

Контраст температур окажется особенно заметным на Северо‑Востоке и в Среднеатлантическом регионе. Еще в начале недели там стояла аномальная жара. В Филадельфии и Ньюарке температура достигала +37 °C. Однако в выходные столбики термометров опустятся на 17 градусов. В некоторых районах Северо‑Востока дневная температура ожидается от +10 °C до +16 °C. Хотя к понедельнику, 25 мая, возможно небольшое потепление до +21 °C. Южнее температура составит от +21 °C до +27 °C, а во Флориде сохранится тепло до +27 °C.