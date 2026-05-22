США накрыли ливни и продолжат набирать обороты: видео

В предстоящие выходные большая часть США столкнется с дождями и похолоданием. Однако на западе сохранится сухая и теплая погода.

Екатерина Бритова
Сейчас в Ричмонде: +14° 5 м/с 94% 764 мм рт. ст. +17°

Наиболее сложная обстановка в ближайшие дни ожидается на юге и востоке США. По информации газеты The New York Times, в эти дни там пройдут ливни и грозы, а к концу выходных в отдельных районах выпадет несколько десятков миллиметров осадков.

Тем временем в Нью‑Йорке произошел ливневый паводок. Кадры разгула стихии уже появились в Сети. На видео запечатлели затопленные улицы и автомобили, затрудненное движение и последствия резкого подъема воды.

Наибольший риск внезапных наводнений прогнозируют в Южном и Восточном Техасе, Луизиане, частях Оклахомы и Арканзаса. Опасность коснется районов возле крупных аэропортов Хьюстона, Сан‑Антонио, Лафайета и Батон‑Ружа: непогода нарушит транспортное сообщение.

На Юго‑Востоке, в Среднеатлантическом и Северо‑Восточном регионах тоже ожидаются дожди и грозы, местами — с выпадением более 25 миллиметров осадков. Ливни придут на северные и центральные равнины и в Верхний Средний Запад начиная с субботы, 23 мая.

Контраст температур окажется особенно заметным на Северо‑Востоке и в Среднеатлантическом регионе. Еще в начале недели там стояла аномальная жара. В Филадельфии и Ньюарке температура достигала +37 °C. Однако в выходные столбики термометров опустятся на 17 градусов. В некоторых районах Северо‑Востока дневная температура ожидается от +10 °C до +16 °C. Хотя к понедельнику, 25 мая, возможно небольшое потепление до +21 °C. Южнее температура составит от +21 °C до +27 °C, а во Флориде сохранится тепло до +27 °C.

На севере Великих равнин и в Верхнем Среднем Западе ожидается потепление: воздух прогреется от +21 °C до +27 °C. При этом на северо‑западе Тихоокеанского региона и во внутренних западных штатах станет прохладнее и влажнее: туда продвинется система штормов. В северных Скалистых горах возможен даже снегопад.

На Западе, напротив, погода останется преимущественно сухой и теплой. В отдельных районах Калифорнии температура поднимется до +32 °C, а в целом по региону показатели окажутся выше средних, хотя и без рекордов.

США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
