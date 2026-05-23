Биолог оценил вероятность появления в Москве опасных насекомых

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Изменение климата в Москве не приведет к наплыву новых опасных насекомых, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Источник: AP 2024

«Безусловно, климат меняется, и действительно за последние несколько десятилетий можно проследить некоторый тренд на то, что зимы становятся более мягкими. В целом среднегодовые температуры увеличиваются, но говорить о том, что эти изменения климата приведут к появлению каких-то новых опасных насекомых, которые не жили раньше на территории центральной части Европейской России, пока не приходится», — рассказал Марьинский.

Биолог добавил, что южные виды насекомых постепенно продвигаются на север России. Так, на юге Московской области жители могут встретить богомолов летом.

«Пока говорить о том, что центральным регионам Европейской России угрожает вторжение каких-то видов, которые не были бы характерны для этих мест и при этом являются очень эффективными переносчиками каких-то опасных заболеваний, пока, по счастью, не приходится», — подчеркнул он.