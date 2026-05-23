На Гавайях произошло землетрясение магнитудой 6,0

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано на Гавайских островах в штате Гавайи. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).
По ее данным, эпицентр находится в 6 км к юго-востоку от населенного пункта Хонауно-Напупу. Очаг залегал на глубине 16,1 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, угрозу цунами не объявляли.