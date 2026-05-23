Вулкан Семеру извергался семь раз за последние сутки

По данным ведомства, пепел поднялся на высоту до 1 тыс. м над кратером вулкана, или до 4 676 м над уровнем моря. Извержение сопровождалось плотными выбросами белого и серого пепла, распространявшегося в северном, северо-восточном и северо-западном направлениях.
Во время остальных шести извержений пепел поднимался на высоту от 4 км до 4,7 км над уровнем моря.
В центре вулканологии призвали местных жителей и туристов не приближаться к кратеру ближе, чем на 5 км из-за риска выброса вулканом раскаленных камней.
Семеру — четвертый по высоте вулкан в Индонезии (3 676 м над уровнем моря) и самая высокая вершина на острове Ява.
Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, из-за чего регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующих — около 130.