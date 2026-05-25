Поиск Яндекса
Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Стало известно, в каких регионах России сегодня пройдут дожди

Погода в начале недели принесет дожди в Якутию и на северо-запад России. В Сибири северный циклон накроет Таймыр — пойдет мокрый снег.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +20° 4 м/с 94% 760 мм рт. ст. +19°
Дожди, погода в России 25 мая 2026
Источник: Sergey Gorban/СС0

На Дальнем Востоке центром притяжения непогоды в понедельник, 25 мая, останется циклон, который уже накрыл Якутию. В регионе сохранятся дожди, местами — сильные. Температурный фон пойдет вниз. В Якутске сегодня ожидается +12 °С, а завтра — +9 °С.

Холодный фронт пройдет по Приамурью и Приморью: там обещают дожди и умеренную прохладу. Владивосток непогода обойдет стороной: температура там сегодня поднимется до +16 °С. В Хабаровске — +23 °С, в Благовещенске — +21 °С, солнце. У Байкала ожидается около +20 °С.

В Сибири северный циклон накроет Таймыр. В Норильске пройдет мокрый снег, похолодает до +2 °С. В Красноярске, наоборот, выглянет солнце и потеплеет до +15 °С. Западную Сибирь ждет мощный всплеск температуры: в Омске и Тюмени прогнозируют до +27 °С.

Европейская территория страны с теплом простится: 30-градусная жара сохранится только в низовьях Волги. В Крыму и на Кубани воздух прогреется от +20 °С до +25 °С, пройдут грозовые дожди.

Еще одной зоной ненастья станет север. Дожди сосредоточатся над Архангельском. Оттуда придут на Северо-Запад. В Пскове, Ярославле и Туле сегодня температура составит от +20 °С до +21 °С, в Белгороде и Казани разогреет до +25 °С.

В Санкт-Петербурге днем ожидается от +15 °С до +17 °С, местами пройдет кратковременный дождь. В Москве прогнозируют около +20 °С, порывистый ветер и осадки.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше