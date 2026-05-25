Стало известно, в каких регионах России сегодня пройдут дожди

На Дальнем Востоке центром притяжения непогоды в понедельник, 25 мая, останется циклон, который уже накрыл Якутию. В регионе сохранятся дожди, местами — сильные. Температурный фон пойдет вниз. В Якутске сегодня ожидается +12 °С, а завтра — +9 °С.
Холодный фронт пройдет по Приамурью и Приморью: там обещают дожди и умеренную прохладу. Владивосток непогода обойдет стороной: температура там сегодня поднимется до +16 °С. В Хабаровске — +23 °С, в Благовещенске — +21 °С, солнце. У Байкала ожидается около +20 °С.
В Сибири северный циклон накроет Таймыр. В Норильске пройдет мокрый снег, похолодает до +2 °С. В Красноярске, наоборот, выглянет солнце и потеплеет до +15 °С. Западную Сибирь ждет мощный всплеск температуры: в Омске и Тюмени прогнозируют до +27 °С.
Европейская территория страны с теплом простится: 30-градусная жара сохранится только в низовьях Волги. В Крыму и на Кубани воздух прогреется от +20 °С до +25 °С, пройдут грозовые дожди.
Еще одной зоной ненастья станет север. Дожди сосредоточатся над Архангельском. Оттуда придут на Северо-Запад. В Пскове, Ярославле и Туле сегодня температура составит от +20 °С до +21 °С, в Белгороде и Казани разогреет до +25 °С.
В Санкт-Петербурге днем ожидается от +15 °С до +17 °С, местами пройдет кратковременный дождь. В Москве прогнозируют около +20 °С, порывистый ветер и осадки.