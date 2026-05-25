Северо-запад России на неделе вновь накроет зима

В конце мая на северо‑западе страны неожиданно холодает: арктическое вторжение принесло с собой осадки и низкие температуры. Первыми изменения ощутили жители Мурманской области. Уже вчера, 24 мая, там прошли кратковременные дожди, а столбик термометра опустился всего от +6 °C до +8 °C. Об этом рассказали в издании «Метеовести».
К понедельнику, 25 мая, центр циклона переместится к Архангельску, а ко вторнику, 26 мая, превратится в масштабный вихрь шириной более 2000 километров. Влияние распространится на огромную территорию — от Воркуты до Ростова‑на‑Дону.
На побережье Белого моря порывы ветра достигнут 17−22 метров в секунду. Днем температура не поднимется выше +4 °C, а ночью в Мурманской области — опустится от нуля градусов до +2 °C. Несмотря на небольшие минусовые значения, гололеда не ожидается: прогретая земля не даст снегу задержаться, хотя по ночам на дорогах может оказаться скользко.
В то же время восточнее и юго‑восточнее Архангельска — от Сыктывкара до Кирова — погода останется сравнительно теплой: прогнозируются умеренные дожди и температура от +12 °C до +17 °C. Еще приятнее окажется восточнее Камы: в Перми, Тюмени, Ханты‑Мансийске и Сургуте в середине недели воздух прогреется от +23 °C до +28 °C, возможны ливни и грозы.
Циклон удержит позиции над севером Центральной России всю неделю. Лишь к выходным ситуация начнет меняться: западные районы страны постепенно освободятся от влияния. Под воздействием барического гребня из Восточной Европы атмосферное давление начнет расти, выглянет солнце, а температура поднимется от +15 °C до +20 °C. В воскресенье, 31 мая, потепление дойдет и до Москвы.