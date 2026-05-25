Поиск Яндекса
Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Северо-запад России на неделе вновь накроет зима

Арктическое вторжение принесет осадки и низкие температуры в Мурманск и Архангельск. В Центральной России циклон удержит позиции до выходных, после чего воздух прогреется до +20 °C.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +20° 4 м/с 94% 760 мм рт. ст. +19°
Мокрый снег, погода на северо-западе России 25–31 мая 2026
Источник: РИА "Новости"

В конце мая на северо‑западе страны неожиданно холодает: арктическое вторжение принесло с собой осадки и низкие температуры. Первыми изменения ощутили жители Мурманской области. Уже вчера, 24 мая, там прошли кратковременные дожди, а столбик термометра опустился всего от +6 °C до +8 °C. Об этом рассказали в издании «Метеовести».

К понедельнику, 25 мая, центр циклона переместится к Архангельску, а ко вторнику, 26 мая, превратится в масштабный вихрь шириной более 2000 километров. Влияние распространится на огромную территорию — от Воркуты до Ростова‑на‑Дону.

Наиболее ощутимое похолодание ждет Кольский полуостров и север Карелии: со вторника по пятницу там окажется облачно, пройдут дожди со снегом, местами возможны метель и мокрый снег.

На побережье Белого моря порывы ветра достигнут 17−22 метров в секунду. Днем температура не поднимется выше +4 °C, а ночью в Мурманской области — опустится от нуля градусов до +2 °C. Несмотря на небольшие минусовые значения, гололеда не ожидается: прогретая земля не даст снегу задержаться, хотя по ночам на дорогах может оказаться скользко.

В то же время восточнее и юго‑восточнее Архангельска — от Сыктывкара до Кирова — погода останется сравнительно теплой: прогнозируются умеренные дожди и температура от +12 °C до +17 °C. Еще приятнее окажется восточнее Камы: в Перми, Тюмени, Ханты‑Мансийске и Сургуте в середине недели воздух прогреется от +23 °C до +28 °C, возможны ливни и грозы.

Циклон удержит позиции над севером Центральной России всю неделю. Лишь к выходным ситуация начнет меняться: западные районы страны постепенно освободятся от влияния. Под воздействием барического гребня из Восточной Европы атмосферное давление начнет расти, выглянет солнце, а температура поднимется от +15 °C до +20 °C. В воскресенье, 31 мая, потепление дойдет и до Москвы.