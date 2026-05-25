Когда наступит пик похолодания в России: прогноз Шувалова для средней полосы

На текущей неделе погода преподнесет сюрприз: в пятницу, 29 мая, обещают самый холодный день. На территории от Смоленска до Казани температура днем составит около +10 °C. Об этом написал в Telegram-канале глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам эксперта, такие погодные явления создадут эффект глубокой температурной ямы, который, впрочем, не затянется надолго. Уже в выходные столбик термометра начнет подниматься, а в первые дни июня перешагнет 20‑градусную отметку. Так что, несмотря на временные холода, старт летнего сезона обещает быть по‑настоящему теплым.
Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что сегодня, 25 мая, погода в столице сложится под влиянием тыловой части циклонического вихря. Из‑за этого в регионе окажется облачно с редкими прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди.
Температура опустится чуть ниже нормальных границ: в Москве ожидается от +18 °C до +20 °C, по области — от +16 °C до +21 °C. Ветер прогнозируется северо‑западный. Атмосферное давление упадет ниже нормы.
Во вторник, 26 мая, погода останется прохладной: ночью температура составит от +8 °C до +10 °C, днем — от +13 °C до +15 °C. Местами возможны кратковременные дожди.
