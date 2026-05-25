Когда наступит пик похолодания в России: прогноз Шувалова для средней полосы

По словам эксперта, такие погодные явления создадут эффект глубокой температурной ямы, который, впрочем, не затянется надолго. Уже в выходные столбик термометра начнет подниматься, а в первые дни июня перешагнет 20‑градусную отметку. Так что, несмотря на временные холода, старт летнего сезона обещает быть по‑настоящему теплым.