Великобритания пережила самый жаркий майский день за 80 лет

В воскресенье, 24 мая, Великобритания столкнулась с аномальным теплом. Это оказался самый жаркий майский день за последние 80 лет. Температурные рекорды обновились в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии. Об этом написали в издании The Guardian.
Пик пришелся на Королевский ботанический сад Кью на западе Лондона: столбик термометра там поднялся до +32,3 °C. В Кардиффе зафиксировали +27,4 °C, в Армаге — +23,4 °C, а в Эдинбурге температура достигла +23,5 °C, что всего на 0,1 градуса ниже локального рекорда. Впервые порог жары отметили в Сантон‑Даунхэме, где температура превышала +27 °C три дня подряд.
Метеорологи пояснили, что из‑за климатических изменений вероятность побить майский температурный рекорд — +32,8 °C — теперь в три раза выше, чем до промышленной революции. События, которые раньше случались раз в сто лет, теперь происходят примерно раз в 33 года.
На фоне экстремальной погоды британское агентство по безопасности здоровья объявило оранжевое предупреждение для ряда регионов, включая Лондон и юго‑восток страны. Продлится до середины среды, 27 мая, и в первую очередь коснется людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Реакция населения оказалась неоднозначной. Пляжи в одних регионах заполнились отдыхающими. Однако жители трех деревень в графстве Кент столкнулись с перебоями в водоснабжении.
Эксперты также предупредили об опасности купания в открытых водоемах: резкий вход в холодную воду может спровоцировать холодовой шок. Специалисты призвали купаться только в оборудованных местах и соблюдать меры предосторожности. Особенно с учетом того, что в мае прошлого года на внутренних водоемах зафиксировали 28 смертельных случаев.
По прогнозам, в понедельник, 25 мая, температура местами поднимется до +34 °C.