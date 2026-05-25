Поиск Яндекса
Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Смертельная жара в США: дети продолжают гибнуть в автомобилях

В Лос-Анджелесе, Вирджинии и Алабаме зафиксировали случаи гибели детей в раскаленных машинах. Температура в салоне достигала +35 °C.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +22° 4 м/с 94% 761 мм рт. ст. +19°
В США в конце мая 2026 за неделю погибли трое детей, которых оставили в раскаленных авто
Источник: Авто Mail

Резкий рост температуры на территории США привел к новой череде трагедий. На прошлой неделе в стране обнаружили тела трех детей, которых оставили в раскаленных автомобилях. Это уже пятый подобный случай с начала года, а всего в 2026‑м таким образом погибли 16 детей. Об этом написали в издании Fox Weather.

С 1998 года в США из‑за теплового удара в машинах погибло более тысячи детей. Особенно уязвимы оказались самые маленькие: около 86% жертв — малыши трех лет и младше. Их организмы хуже адаптируются к экстремальной жаре, чем у взрослых, и перегреваются гораздо быстрее.

Трагедии происходят в разных штатах. В прошлый вторник, 19 мая, в Лос‑Анджелесе нашли тело четырехлетней девочки. В тот день температура в центре города достигла +29 °C. В Вирджинии, в городе Фредериксбург, погиб двухмесячный младенец. Температура в машине поднялась до +35 °C, пока мать отлучилась на работу. В среду, 20 мая, в Алабаме, в Бруквуде, скончался годовалый ребенок: там воздух прогрелся до +32 °C.

Опасность кроется в том, что салон автомобиля на солнце нагревается стремительно: даже если на улице умеренно тепло, внутри машины температура за считаные минуты поднимается на десятки градусов. Это создает смертельную угрозу для ребенка, которого оставили без присмотра.

Эксперты вновь призвали родителей и опекунов к предельной внимательности. Простые меры предосторожности — никогда не оставлять детей одних в машине — спасают жизни. На фоне участившихся случаев важно помнить: спешка и забывчивость в условиях жары способны привести к непоправимым последствиям.

Ранее рассказали, к каким еще исходам привела жара в США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше