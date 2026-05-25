Смертельная жара в США: дети продолжают гибнуть в автомобилях

Резкий рост температуры на территории США привел к новой череде трагедий. На прошлой неделе в стране обнаружили тела трех детей, которых оставили в раскаленных автомобилях. Это уже пятый подобный случай с начала года, а всего в 2026‑м таким образом погибли 16 детей. Об этом написали в издании Fox Weather.