Смертельная жара в США: дети продолжают гибнуть в автомобилях

Резкий рост температуры на территории США привел к новой череде трагедий. На прошлой неделе в стране обнаружили тела трех детей, которых оставили в раскаленных автомобилях. Это уже пятый подобный случай с начала года, а всего в 2026‑м таким образом погибли 16 детей. Об этом написали в издании Fox Weather.
С 1998 года в США из‑за теплового удара в машинах погибло более тысячи детей. Особенно уязвимы оказались самые маленькие: около 86% жертв — малыши трех лет и младше. Их организмы хуже адаптируются к экстремальной жаре, чем у взрослых, и перегреваются гораздо быстрее.
Трагедии происходят в разных штатах. В прошлый вторник, 19 мая, в Лос‑Анджелесе нашли тело четырехлетней девочки. В тот день температура в центре города достигла +29 °C. В Вирджинии, в городе Фредериксбург, погиб двухмесячный младенец. Температура в машине поднялась до +35 °C, пока мать отлучилась на работу. В среду, 20 мая, в Алабаме, в Бруквуде, скончался годовалый ребенок: там воздух прогрелся до +32 °C.
Эксперты вновь призвали родителей и опекунов к предельной внимательности. Простые меры предосторожности — никогда не оставлять детей одних в машине — спасают жизни. На фоне участившихся случаев важно помнить: спешка и забывчивость в условиях жары способны привести к непоправимым последствиям.
