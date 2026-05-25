Эксперт ответил, ждать ли россиянам засуху в 2026 году

Синоптики дали прогноз погоды для Москвы на конец мая и начало лета, а климатолог предупредил о возможных экстремальных явлениях в 2026 году.
По словам Александра Ильина из прогностического центра «Метео», в последнюю неделю мая в столице будет прохладно: среднесуточные температуры отстанут от нормы на 6−7 градусов, передает «Москва 24». С 25 по 29 мая и 30 мая ожидается облачная и временами пасмурная погода с дождями — виной тому полярно‑арктический циклон над Архангельской областью.
Если в понедельник, 25 мая, воздух прогревался до +18… +20 °C, то уже со вторника начнется похолодание. К
К концу мая похолодание пойдет на спад: температура снова начнет подниматься и приблизится к +20 °C. В начале июня ожидается +17… +22 °C с дождями. К середине месяца может потеплеть до +20… +25 °C, в третьей декаде возможны кратковременные похолодания до +15… +20 °C. К концу декады температура вновь поднимется — до +25… +30 °C, такая жаркая погода может продлиться и в начале июля.
Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов отметил, что из‑за глобального потепления движение воздушных масс стало интенсивнее — в Московский регион теперь приходят потоки из самых разных мест: Сибири, Скандинавии, Средиземноморья и Средней Азии, что и приводит к резким перепадам температуры.
Эксперт предупредил, что летом 2026 года нельзя исключать температурные аномалии, периоды экстремальной жары и обильных осадков. Главная опасность — риск масштабных лесных и торфяных пожаров.
Я надеюсь, что в этом году не будет аномальной жары на несколько месяцев, как в 2010 году, это было бы очень нежелательно. Достаточное количество осадков весной, вода впиталась в почву — это не должно привести к засухе и блокирующим антициклонам, хотя в эпоху глобального потепления окончательно исключать нельзя, но вероятность не очень велика.
По его словам, если повторится сценарий 2010 года, возгорания могут оказаться еще более серьезными: из‑за продолжающегося потепления температурная аномалия может достичь +10… +15 °C (против +5… +10 °C тогда), а блокирующий антициклон продержится дольше. Если площадь пожаров превысит 2% от общей площади лесов и торфяников региона, это может резко увеличить концентрацию угарного газа в атмосфере.