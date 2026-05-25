Эксперт ответил, ждать ли россиянам засуху в 2026 году

При повторении сценария жары 2010-го года, температурная аномалия может достичь +15 °C, а блокирующий антициклон продержится дольше. При этом вероятность такого сценария не велика. В Москве же синоптики прогнозируют резкие перепады температуры в конце мая и июне.

Синоптики дали прогноз погоды для Москвы на конец мая и начало лета, а климатолог предупредил о возможных экстремальных явлениях в 2026 году.

По словам Александра Ильина из прогностического центра «Метео», в последнюю неделю мая в столице будет прохладно: среднесуточные температуры отстанут от нормы на 6−7 градусов, передает «Москва 24». С 25 по 29 мая и 30 мая ожидается облачная и временами пасмурная погода с дождями — виной тому полярно‑арктический циклон над Архангельской областью.

Если в понедельник, 25 мая, воздух прогревался до +18… +20 °C, то уже со вторника начнется похолодание. К 28—29 мая температура по области опустится до +8… +13 °C, а ночью в четверг и пятницу может быть всего +2… +7 °C по области и +5… +7 °C в Москве. Минимальное атмосферное давление — около 734 мм ртутного столба — ожидается в среду, затем оно начнет расти и к воскресенью достигнет 747 мм.

К концу мая похолодание пойдет на спад: температура снова начнет подниматься и приблизится к +20 °C. В начале июня ожидается +17… +22 °C с дождями. К середине месяца может потеплеть до +20… +25 °C, в третьей декаде возможны кратковременные похолодания до +15… +20 °C. К концу декады температура вновь поднимется — до +25… +30 °C, такая жаркая погода может продлиться и в начале июля.

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов отметил, что из‑за глобального потепления движение воздушных масс стало интенсивнее — в Московский регион теперь приходят потоки из самых разных мест: Сибири, Скандинавии, Средиземноморья и Средней Азии, что и приводит к резким перепадам температуры.

Эксперт предупредил, что летом 2026 года нельзя исключать температурные аномалии, периоды экстремальной жары и обильных осадков. Главная опасность — риск масштабных лесных и торфяных пожаров.

Я надеюсь, что в этом году не будет аномальной жары на несколько месяцев, как в 2010 году, это было бы очень нежелательно. Достаточное количество осадков весной, вода впиталась в почву — это не должно привести к засухе и блокирующим антициклонам, хотя в эпоху глобального потепления окончательно исключать нельзя, но вероятность не очень велика.

ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН
Алексей Карнаухов

По его словам, если повторится сценарий 2010 года, возгорания могут оказаться еще более серьезными: из‑за продолжающегося потепления температурная аномалия может достичь +10… +15 °C (против +5… +10 °C тогда), а блокирующий антициклон продержится дольше. Если площадь пожаров превысит 2% от общей площади лесов и торфяников региона, это может резко увеличить концентрацию угарного газа в атмосфере.