Более 30 домовладений подтоплено в Ингушетии из-за дождей

НАЛЬЧИК, 26 мая — РИА Новости. Более 30 домовладений и 27 придворовых территорий оказались подтоплены из-за сильных дождей в двух населенных пунктах Ингушетии, пострадавших нет, сообщило региональное ГУМЧС РФ.

«По состоянию на 14.00 25 мая, в результате комплекса неблагоприятных метеорологических явлений (сильные осадки) произошло подтопление: 15 домов и 27 придворовых территорий в г. Карабулак; 22 домовладений в с.п. Троицкое (ул. Шефская)… Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе Сунжа заполнен пруд, что может привести к подтоплению прилегающих территорий.

«По оперативной информации, выхода рек из берегов на данный момент не зафиксировано», — добавили в ведомстве.

По его данным, все муниципальные образования региона переведены в режим повышенной готовности, спасатели организовали непрерывный мониторинг обстановки.