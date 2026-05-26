Сегодня резкое похолодание придет в один из регионов России

Погода удивит контрастами. В Якутии после +22 °С похолодает до нуля градусов. В Екатеринбурге воздух прогреется до +29 °С.

Екатерина Бритова
Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 94% 759 мм рт. ст. +20°
Погода в России 26 мая 2026
В Якутии во вторник, 26 мая, ожидается грандиозное похолодание. В Верхоянске после аномально теплых выходных, когда потеплело до +22 °С, температура рухнет до нуля градусов. В регионе пройдет мокрый снег.

В Приморье и на Сахалине прогнозируют дожди. Вдали от океана осадков не ожидается. Температурный фон составит около +20 °С. В Хабаровске — +22 °С, в Благовещенске — +21 °С, в Чите — +20 °С, во Владивостоке — +19 °С.

Европейская территория России окажется только в начале длительного похолодания. В центральной части ожидается порывистый ветер, пройдут дожди, столбик термометра в среднем упадет на пять градусов. От Калуги до Великого Новгорода пока сохранится температура от +16 °С до +17 °С. Восточнее, во Владимире и Ярославле, окажется не выше +13 °С. Самые сильные ливни накроют Поволжье.

На Северном Кавказе и в Сочи пройдут осадки. В Крыму сегодня дождей не обещают, воздух прогреется до +22 °С. В Краснодаре — +25 °С, в Грозном — +25 °С, в Сочи — +21 °С.

В Сибири сегодня холодный период подойдет к концу: по западной периферии антициклона на территорию устремится теплый воздух. Быстрее всего согреется западная половина Сибирского федерального округа. Также на пике жары окажется Урал. В Красноярске сегодня обещают +18 °С, в Омске — +28 °С, в Екатеринбурге — +29 °С, в Иркутске — +15 °С.

В Северной столице прогнозируют +16 °С и короткие дожди. В Москве окажется прохладно: воздух днем прогреется только до +15 °С.

