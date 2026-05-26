Сегодня резкое похолодание придет в один из регионов России

Европейская территория России окажется только в начале длительного похолодания. В центральной части ожидается порывистый ветер, пройдут дожди, столбик термометра в среднем упадет на пять градусов. От Калуги до Великого Новгорода пока сохранится температура от +16 °С до +17 °С. Восточнее, во Владимире и Ярославле, окажется не выше +13 °С. Самые сильные ливни накроют Поволжье.