Арктическое вторжение: в Европейскую Россию вскоре вернется сентябрь

Европейская часть России сейчас находится под влиянием сразу нескольких фронтальных систем. Из‑за этого над обширными территориями скапливаются плотные дождевые облака. Еще вчера, 25 мая, самый крупный облачный массив накрыл северную половину Русской равнины, а другой — протянулся далеко на юг и стал причиной затяжных дождей в кавказских республиках. Об этом рассказали в издании «Метеовести».
Во вторник, 26 мая, метеоситуация начнет меняться: облака потеряют запас влаги. Благодаря этому интенсивность гроз и дождей в регионе, например в Ингушетии, заметно снизится уже в ближайшие дни. К четвергу, 28 мая, осадки там и вовсе прекратятся, а погода начнет налаживаться. С уходом туч воздух лучше прогреется: температура поднимется от +22 °C до +24 °C.
Однако период солнечной и теплой погоды окажется недолгим. Уже в конце недели, в пятницу и субботу, 29 и 30 мая, на Кавказ прорвется новый атмосферный фронт, на этот раз — с севера. В горных районах вновь активизируются ливни с грозами. Погода снова станет нестабильной: теплые солнечные дни сменятся резкими перепадами температуры и порывистым ветром.
В то же время северные и центральные районы на неделе столкнутся с непогодой. От арктического побережья до низовий Волги и Дона распространятся холодные воздушные массы.
На Кольском полуострове и севере Карелии к дождям примешается снег. Самые обильные осадки прогнозируются в Поморье и на Средней Волге: местами за сутки выпадет более четверти месячной нормы влаги.
К концу недели похолодание достигнет пика. Даже в Причерноморье температура не поднимется выше +20 °C за два дня до начала лета. В средней полосе и на северо‑западе окажется еще прохладнее — всего от +8 °C до +13 °C, что соответствует погоде начала октября. Сильнее всего похолодает на севере Русской равнины, где дневные температуры составят от +3 °C до +8 °C.
Москва тоже не избежит влияния холодных масс: в ближайшие дни там сохранится облачная погода с небольшими дождями, а температура постепенно снизится. Если сегодня в столице около +14 °C, то к пятнице ожидается всего +10 °C. Улучшение наступит лишь в выходные: в разрывах облаков появится солнце, и станет немного теплее.