Арктическое вторжение: в Европейскую Россию вскоре вернется сентябрь

К концу недели похолодание достигнет пика. Даже в Причерноморье температура не поднимется выше +20 °C за два дня до начала лета. В средней полосе и на северо‑западе окажется еще прохладнее — всего от +8 °C до +13 °C, что соответствует погоде начала октября. Сильнее всего похолодает на севере Русской равнины, где дневные температуры составят от +3 °C до +8 °C.