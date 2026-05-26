Гидрометцентр: в середине недели Россию накроют дожди

Мощные циклоны с Атлантики накроют Россию в конце мая и принесут похолодание и дожди. На европейской территории прогнозируют штормовой ветер, на Урале и в Западной Сибири — грозы с градом.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Источник: Sanjiv Nayak/СС0

В ближайшие дни, с 26 по 28 мая, значительная часть страны столкнется с неблагоприятными погодными условиями. Причина — влияние мощных атлантических циклонов, которые принесут похолодание и осадки в разные регионы страны. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

На европейской территории страны прогнозируют температуру, которая окажется на три-семь градусов ниже привычных для периода значений. Выпадут дожди, местами — сильные. На севере не исключается мокрый снег, в отдельных местах возможны грозовые явления. Дополнительно осложнит обстановку сильный ветер: порывы достигнут 15−20 метров в секунду. На юге ожидается усиление до 20−25 метров в секунду.

Урал и Западная Сибирь также окажутся под влиянием фронтов. Там обещают короткие дожди, местами — интенсивные, которые сопроводят грозы и град. Ветер усилится до 15−20 метров в секунду.

Северная половина Сибири столкнется с осадками и порывистым ветром: местами скорость составит 13−18 метров в секунду. На Таймыре возможна гололедица, что создаст дополнительные сложности для местных жителей и транспорта.

В юго‑восточной части Сибири погодные условия будут заметно отличаться: туда придет континентальный антициклонический вихрь. Ожидается малооблачная погода с заметными колебаниями температуры в течение суток. Днем окажется тепло, а ночью — прохладно.

На Дальнем Востоке временами пройдут осадки, а на юге округа возможны ливневые дожди с грозами. Порывы ветра там достигнут 13−18 метров в секунду, на побережье — 18−23 метров в секунду. В отдельных прибрежных районах, особенно по утрам и ночью, вероятны туманы.

Сложная метеоситуация сложится в Приморье к концу периода: с выходом циклона из акватории Желтого моря там ожидаются дожди, в том числе сильные и очень сильные. В отдельных районах пройдут ливни с грозами, а ветер на побережье усилится до 18−23 метров в секунду.