Выброс плазмы обогнул Солнце и врезался в Землю: прогноз магнитных бурь в мае 2026

В ночь на вторник, 26 мая, на обратной стороне Солнца случился мощный взрыв, последствия которого достигли Земли. По предварительным сведениям Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук, источником стал участок с группой солнечных пятен 4436. Ученые отметили, что еще 10 дней назад объект находился напротив планеты, но тогда оставался неактивным.
Сегодня в окрестностях Земли начался радиационный шторм умеренной силы. Специалисты зафиксировали потоки протонов высоких энергий. Рост числа заряженных частиц начался практически одновременно с моментом взрыва на Солнце.
Особенно примечательно, как частицы достигли планеты. Изображения с солнечного коронографа — прибора, который фиксирует подобные события, — показали характерный эффект снега. На снимках специалисты заметили множество ярких точек и полос. Это говорит о том, что потоки частиц прошли через зону наблюдения прибора по пути к Земле.
Ученые пока не нашли свидетельств того, что взрыв синхронизировался с какими‑либо активными процессами на видимой стороне Солнца. Это делает явление еще более интересным: обычно воздействие на Землю связывают с событиями в ближайших областях светила.
Тем временем крупные солнечные пятна, которые последние двое суток находились на обратной стороне, постепенно выходят в зону видимости. При этом пока остаются спокойными.
Вероятность магнитных бурь во вторник составляет семь процентов. Шанс на слабые геомагнитные возмущения — 15%. В ближайшие два дня риск явлений выше уровня G1 вырастет до 15%.