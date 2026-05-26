Гисметео: арктический холод накроет Санкт-Петербург на День города

Последняя неделя мая в Санкт‑Петербурге пройдет под влиянием арктического холода. Из‑за обширного циклона, который смещается с северо‑запада на юго‑восток, в город прорвется холодный воздух. В результате температура окажется на четыре-семь градусов ниже климатической нормы. Согласно прогнозу Гисметео, это сделает предстоящий День города одним из самых прохладных за последние годы.
Во вторник, 26 мая, в Северной столице еще сохранятся остатки майского тепла. В дневные часы ожидается от +14 °C до +16 °C. Однако погода не порадует солнцем — пройдут кратковременные дожди, а порывистый ветер добавит ощущения прохлады.
Пик похолодания придется на четверг и пятницу, 28 и 29 мая. Днем температура не поднимется выше +9 °C, а ночью опустится до +1 °C. Такие показатели создадут риск слабых заморозков на почве. Это нетипично для конца мая и может негативно сказаться на ранних посадках.
К выходным ситуация начнет меняться в лучшую сторону. Циклон сместится восточнее и уступит место гребню антициклона. Осадки постепенно сойдут на нет, а температура пойдет вверх.
В субботу, 30 мая, днем ожидается уже от +15 °C до +20 °C. В воскресенье, 31 мая, потепление продолжится и температурный режим приблизится к климатической норме.