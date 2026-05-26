Гисметео: арктический холод накроет Санкт-Петербург на День города

Последняя неделя мая в Санкт‑Петербурге пройдет под влиянием арктического холода. Из‑за обширного циклона, который смещается с северо‑запада на юго‑восток, в город прорвется холодный воздух. В результате температура окажется на четыре-семь градусов ниже климатической нормы. Согласно прогнозу Гисметео, это сделает предстоящий День города одним из самых прохладных за последние годы.