Гисметео: арктический холод накроет Санкт-Петербург на День города

В регион на последней неделе мая придет арктический холод. Температура опустится ниже климатической нормы.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Арктический холод и дожди в Санкт-Петербурге на День города: прогноз от Гисметео с 26 по 31 мая 2026
Источник: РИА Новости

Последняя неделя мая в Санкт‑Петербурге пройдет под влиянием арктического холода. Из‑за обширного циклона, который смещается с северо‑запада на юго‑восток, в город прорвется холодный воздух. В результате температура окажется на четыре-семь градусов ниже климатической нормы. Согласно прогнозу Гисметео, это сделает предстоящий День города одним из самых прохладных за последние годы.

Во вторник, 26 мая, в Северной столице еще сохранятся остатки майского тепла. В дневные часы ожидается от +14 °C до +16 °C. Однако погода не порадует солнцем — пройдут кратковременные дожди, а порывистый ветер добавит ощущения прохлады.

Спад температуры начнется к среде, 27 мая, именно когда Санкт-Петербург отметит День города. В праздник воздух прогреется лишь от +10 °C до +12 °C, а небо снова затянет тучами.

Пик похолодания придется на четверг и пятницу, 28 и 29 мая. Днем температура не поднимется выше +9 °C, а ночью опустится до +1 °C. Такие показатели создадут риск слабых заморозков на почве. Это нетипично для конца мая и может негативно сказаться на ранних посадках.

К выходным ситуация начнет меняться в лучшую сторону. Циклон сместится восточнее и уступит место гребню антициклона. Осадки постепенно сойдут на нет, а температура пойдет вверх.

В субботу, 30 мая, днем ожидается уже от +15 °C до +20 °C. В воскресенье, 31 мая, потепление продолжится и температурный режим приблизится к климатической норме.