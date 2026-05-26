В Мексике во дворе жилого дома забил мощный гейзер: видео

В понедельник, 25 мая, в мексиканском штате Мичоакан произошел необычный природный феномен. В муниципалитете Иштлан‑де‑лос‑Эрворес, в поселении Эль‑Салитре, прямо во дворе одного из жилых домов внезапно забил мощный гейзер.
Свидетели происшествия и опубликованные видеозаписи зафиксировали впечатляющую картину: из‑под земли непрерывно вырывались потоки горячей термальной воды и плотная грязевая масса. Сила выброса говорила о значительном давлении в подземных слоях — явление выглядит масштабно и даже драматично.
По сведениям местных властей, кратер, который образовался при извержении, уже достиг более четырех метров в диаметре. Это подчеркивает серьезность геологического события: столь крупные изменения рельефа возникают нечасто и свидетельствуют о подвижках в земной коре или активизации гидротермальных процессов в регионе.
Среди жителей поселения не зафиксировали пострадавших. Однако сообщается, что некоторые домашние животные получили травмы или оказались в зоне риска из‑за внезапного выброса горячей грязи и воды.
Местные службы оперативно отреагировали на происшествие. Специалисты выехали на место, чтобы оценить обстановку, изучить характер выбросов и определить возможные угрозы для населения и инфраструктуры. Особое внимание уделили мониторингу активности гейзера, чтобы понять, продолжит ли действовать с той же силой или постепенно затихнет.
Жителей близлежащих районов призывают соблюдать осторожность и не подходить к воронке. Власти продолжают следить за ситуацией и обещают своевременно информировать население о любых изменениях.