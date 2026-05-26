Цунами на Камчатке: высота волны достигала рекордных 16 метров

Ученые подтвердили масштабы природной катастрофы, которая произошла на Камчатке после землетрясения 29 июня 2025 года. По сведениям Российской академии наук, которые приводит ТАСС, высота цунами в отдельных районах достигала впечатляющих 16 метров.
Наиболее серьезные последствия стихии зафиксировали на Южной Камчатке и острове Парамушир: там высота заплеска волны составила от пяти до 10 метров, а в пиковых точках — 10−16 метров. Такие сведения получили в ходе масштабного обследования последствий цунами, которое провели ведущие научные организации страны.
К исследованиям привлекли коллективы сразу нескольких учреждений: Института физики Земли имени Шмидта, Московского госуниверситета имени Ломоносова, Камчатского филиала Единой геофизической службы и Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук. Специалисты использовали спутниковые радарные снимки, чтобы оперативно построить модель поверхности сейсмического разрыва и определить поле смещений.
Выяснилось, что наибольшие смещения на поверхности разрыва, которые достигали 15 метров, пришлись на районы Южной Камчатки и острова Парамушир. Информация помогла не только воссоздать картину произошедшего, но и уточнить оценку цунамиопасности побережья Камчатки и Курильских островов.
Полученные результаты имеют большое значение для прогнозирования сейсмической активности в регионе. Уточненные модели очага землетрясения позволят более точно оценивать риски возникновения цунами в будущем и помогут разработать дополнительные меры защиты для прибрежных территорий.