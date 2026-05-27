Дожди и грозы сегодня охватят почти всю Россию

В среду, 27 мая, Дальний Восток окажется во власти циклонов — солнечная погода сохранится только на Чукотке. Дожди прольются от Камчатки до Якутии, местами ожидаются сильные грозовые ливни.
Завтра на юг Дальневосточного федерального округа придет мощный циклон из Китая — погода испортится. Но сегодня в Благовещенске будет до +22 °С, в Хабаровске — до +23 °С, в Южно-Сахалинске — до +20 °С.
Тепло в среду сохранится на юге Сибири. В Омске — +28 °С, в Новосибирске — +25 °С, в Барнауле — +27 °С. Но вскоре и туда придет грозовой атмосферный фронт. Сегодня он начнет подбираться к Уралу. В Уфе — +26 °С, в Екатеринбурге — +31 °С, в Челябинске — +30 °С. Завтра регионы накроет дождями.
На юге Европейской России лето попробует встать на ноги. В Крыму потеплеет до +25 °С, в Сочи — до +21 °С, в Краснодаре — до +24 °С. Но через день там ожидаются сильные дожди и похолодание. Сегодня холодный фронт пересечет Калмыкию и Ростовскую область.
Средняя полоса страны и северо-запад продолжат находиться в зоне отрицательной аномалии. Там к похолоданию прибавятся дожди, ближе к Волге пройдут ливни.
В Санкт-Петербурге сегодня будет облачно, временами пройдет дождь, +12 °С. В Москве поднимется ветер, выпадут осадки, +14 °С.