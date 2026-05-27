Поиск Яндекса
Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Дожди и грозы сегодня охватят почти всю Россию

На Дальний Восток циклоны принесут дожди от Камчатки до Якутии, к Уралу подберется грозовой фронт. В Омске, Новосибирске и Барнауле сохранится тепло до +28 °С, но вскоре и туда придут ливни.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 100% 758 мм рт. ст. +20°
Источник: Getty Images For Unsplash+

В среду, 27 мая, Дальний Восток окажется во власти циклонов — солнечная погода сохранится только на Чукотке. Дожди прольются от Камчатки до Якутии, местами ожидаются сильные грозовые ливни.

Завтра на юг Дальневосточного федерального округа придет мощный циклон из Китая — погода испортится. Но сегодня в Благовещенске будет до +22 °С, в Хабаровске — до +23 °С, в Южно-Сахалинске — до +20 °С.

Тепло в среду сохранится на юге Сибири. В Омске — +28 °С, в Новосибирске — +25 °С, в Барнауле — +27 °С. Но вскоре и туда придет грозовой атмосферный фронт. Сегодня он начнет подбираться к Уралу. В Уфе — +26 °С, в Екатеринбурге — +31 °С, в Челябинске — +30 °С. Завтра регионы накроет дождями.

На юге Европейской России лето попробует встать на ноги. В Крыму потеплеет до +25 °С, в Сочи — до +21 °С, в Краснодаре — до +24 °С. Но через день там ожидаются сильные дожди и похолодание. Сегодня холодный фронт пересечет Калмыкию и Ростовскую область.

Средняя полоса страны и северо-запад продолжат находиться в зоне отрицательной аномалии. Там к похолоданию прибавятся дожди, ближе к Волге пройдут ливни.

В Санкт-Петербурге сегодня будет облачно, временами пройдет дождь, +12 °С. В Москве поднимется ветер, выпадут осадки, +14 °С.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше