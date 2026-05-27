Стало известно, дойдут ли на днях заморозки до Центральной России

Наиболее сильные осадки в среду, 27 мая, прогнозируют на западе Русской равнины и в предгорьях Урала. За сутки там выпадет свыше 10−20 миллиметров влаги. На Кольском полуострове и в Карелии дожди местами перейдут в снег. Виной тому станут арктические воздушные массы, которые продолжит поставлять на территорию циклон. Об этом сообщили в издании «Метеовести».
Температура окажется ниже нормы. На Северо‑Западе днем ожидается от +8 °C до +13 °C, в Заполярье — от +1 °C до +6 °C, а в средней полосе — от +10 °C до +15 °C.
Сложная метеоситуация сложится у отрогов Урала. Там холодный арктический воздух столкнется с теплыми субтропическими массами, из‑за чего возникнут мощные облака, которые вызовут ливни, грозы и сильный ветер.
Например, в Перми температура сегодня достигнет +28 °C. Но при прохождении грозовых туч возможны порывы ветра до 20 метров в секунду, что грозит падением деревьев и повреждением слабых конструкций.
Уже утром в четверг, 28 мая, в отдельных районах появятся заморозки. Иней образуется на территории от Кольского полуострова до Верхней Волги и северных районов Подмосковья. Если прогноз сбудется, это станут самые поздние заморозки за период глобального потепления.
Москва избежит отрицательных температур: зона зяби остановится в 150−200 километрах от города. Тем не менее и там похолодает: к четвергу дневная температура упадет до +10 °C, что на 10 пунктов ниже нормы. Зато на выходных ожидается потепление: в субботу и воскресенье, 30 и 31 мая, воздух прогреется до +15 °C.