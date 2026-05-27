Поиск Яндекса
Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Стало известно, дойдут ли на днях заморозки до Центральной России

Европейская часть страны останется во власти мощного североатлантического циклона, за счет чего там сохранится ненастная и прохладная погода, которая больше напомнит осень, чем конец мая.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 100% 758 мм рт. ст. +20°
Мощный циклон 27–28 мая 2026 обрушится на Европейскую Россию
Источник: Freepik

Наиболее сильные осадки в среду, 27 мая, прогнозируют на западе Русской равнины и в предгорьях Урала. За сутки там выпадет свыше 10−20 миллиметров влаги. На Кольском полуострове и в Карелии дожди местами перейдут в снег. Виной тому станут арктические воздушные массы, которые продолжит поставлять на территорию циклон. Об этом сообщили в издании «Метеовести».

Температура окажется ниже нормы. На Северо‑Западе днем ожидается от +8 °C до +13 °C, в Заполярье — от +1 °C до +6 °C, а в средней полосе — от +10 °C до +15 °C.

Сложная метеоситуация сложится у отрогов Урала. Там холодный арктический воздух столкнется с теплыми субтропическими массами, из‑за чего возникнут мощные облака, которые вызовут ливни, грозы и сильный ветер.

Например, в Перми температура сегодня достигнет +28 °C. Но при прохождении грозовых туч возможны порывы ветра до 20 метров в секунду, что грозит падением деревьев и повреждением слабых конструкций.

Уже утром в четверг, 28 мая, в отдельных районах появятся заморозки. Иней образуется на территории от Кольского полуострова до Верхней Волги и северных районов Подмосковья. Если прогноз сбудется, это станут самые поздние заморозки за период глобального потепления.

Москва избежит отрицательных температур: зона зяби остановится в 150−200 километрах от города. Тем не менее и там похолодает: к четвергу дневная температура упадет до +10 °C, что на 10 пунктов ниже нормы. Зато на выходных ожидается потепление: в субботу и воскресенье, 30 и 31 мая, воздух прогреется до +15 °C.