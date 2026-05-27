Аномальная майская жара в Европе бьет рекорды и уносит жизни

Западная Европа столкнулась с аномально жаркой погодой в мае: температурные рекорды побили сразу несколько стран. Во Франции зафиксировали смертельные случаи, которые связали с высокими отметками на термометрах. Об этом написали в издании The Guardian.
13 департаментов перевели в режим оранжевого уровня тревоги, еще 29 — получили желтое предупреждение. Впервые с 2004-го национальная система оповещения о жаре активировалась в мае. По словам климатолога Кристофа Кассу, вероятность такой погоды в это время года оценивается как один к 1000 для периода с 1979-го по 2025-й.
Последствия аномалии Франция уже ощутила на себе. В стране зарегистрировали семь смертей, которые прямо или косвенно связали с жарой. Два летальных исхода случились непосредственно от воздействия высоких температур. Еще одна женщина скончалась от гипертермии во время фитнес‑соревнований в Лионе, а 53‑летний мужчина перенес сердечный приступ при беговом забеге в Париже. Трое подростков погибли при попытках охладиться в водоемах.
Великобритания также обновила майский температурный рекорд: возле Лондона зафиксировали +35 °C. Показатель превысил предыдущее достижение +33,5 °C. В Ирландии на двух метеостанциях отметили рекордную для мая температура +28,8 °C.
В Испании в ближайшие дни прогнозируют сохранение жары от +36 °C до +38 °C в долинах Гвадианы, Гвадалквивира и Эбро, местами дойдет до +40 °C. В итальянском регионе Лацио, включая Рим, власти ввели ограничения на работу под открытым солнцем с 12:30 до 16:00 по местному времени.
Эксперты связывали происходящее с последствиями изменения климата. По оценкам исследователей, жаркие волны в Европе стали возникать примерно в 10 раз чаще, чем в доиндустриальную эпоху.
