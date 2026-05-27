Аномальная майская жара в Европе бьет рекорды и уносит жизни

Последствия аномалии Франция уже ощутила на себе. В стране зарегистрировали семь смертей, которые прямо или косвенно связали с жарой. Два летальных исхода случились непосредственно от воздействия высоких температур. Еще одна женщина скончалась от гипертермии во время фитнес‑соревнований в Лионе, а 53‑летний мужчина перенес сердечный приступ при беговом забеге в Париже. Трое подростков погибли при попытках охладиться в водоемах.