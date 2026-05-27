Поиск Яндекса
Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Раньше срока: полчища комаров накрыли Россию

Причина кроется в погодных аномалиях. Снежный покров защитил личинки от морозов, а ранняя теплая весна с осадками создала идеальные условия для их развития.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +26° 5 м/с 79% 757 мм рт. ст. +22°
Нашествие комаров в России в мае 2026
Источник: media.cnn.com

Россия столкнулась с неожиданным и масштабным нашествием комаров: насекомые появились на три-четыре недели раньше привычных сроков. Больше всего от полчищ кровопийц пострадали жители Подмосковья, Рязанской, Нижегородской и Волгоградской областей, Республики Башкортостан, Свердловской и Тюменской областей. Об этом написали в Telegram-канале Baza.

Причина столь раннего и активного пробуждения насекомых кроется в погодных аномалиях минувшей зимы и весны. Обильные снегопады сыграли роль естественной термоизоляции: под толстым снежным покровом комариные яйца и личинки успешно пережили сильные морозы. Когда снег начал таять, по всей территории образовались тысячи временных водоемов — идеальные условия для развития будущих комаров.

Ситуация усугубилась ранней весной с теплой погодой и осадками. При температуре от +20 °C до +30 °C цикл созревания личинок ускорился в два-три раза. Вместо нескольких недель новые особи появились всего за 10 дней. Это и привело к взрывной динамике роста популяции.

По прогнозам, пик активности комаров постепенно пойдет на спад с наступлением продолжительной жаркой погоды. Высокие температуры поспособствуют пересыханию временных водоемов, где развиваются личинки. Кроме того, ситуацию исправят естественные враги насекомых: стрекозы, лягушки и насекомоядные птицы, которые тоже активизируются в теплый сезон.