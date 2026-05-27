Землетрясение в Пакистане унесло жизнь подростка и разрушило дома: видео

Во вторник, 26 мая, в Пакистане произошло землетрясение, которое привело к человеческим жертвам и разрушениям в округе Джелум. Явлению присвоили магнитуду 4,8. Толчок случился в 19:06 по местному времени. Очаг залегал на глубине 12 километров, а эпицентр располагался в 58 километрах к юго‑западу от Джелума. Об этом написали в издании Dawn.