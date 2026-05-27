Землетрясение в Пакистане унесло жизнь подростка и разрушило дома: видео

Во вторник, 26 мая, в Пакистане произошло землетрясение, которое привело к человеческим жертвам и разрушениям в округе Джелум. Явлению присвоили магнитуду 4,8. Толчок случился в 19:06 по местному времени. Очаг залегал на глубине 12 километров, а эпицентр располагался в 58 километрах к юго‑западу от Джелума. Об этом написали в издании Dawn.
Стихия ударила по техсилу Пинд Дадан Хан, в частности по району Джалалпур Шариф. По сообщению местной администрации, как минимум один человек погиб. Жертвой оказался подросток, которого нашли под завалами. В момент происшествия обрушился первый этаж одного из домов.
Всего в результате землетрясения пострадали 11 человек. Сначала людей доставили в сельский медицинский центр Джалалпур‑Шарифа, а затем восьмерых с множественными травмами перевели в окружную больницу Джелума.
От землетрясения пострадала жилая застройка: около десяти домов получили серьезные повреждения. Самые сильные толчки ощутили в населенных пунктах Джалалпур Шариф и Пинди Саидпур. Также явление отметили и в соседних районах: Сагарпуре, Дарьяла Джалипе, Харанпуре и Джайтипуре.
На месте происшествия продолжают работать полиция, спасательные команды и представители местной администрации: ведут поиски и оценивают масштабы разрушений. Власти принимают меры для оказания помощи пострадавшим и стабилизации ситуации в регионе.