Валило деревья и обрывало провода: о погоде в Челябинске с видео

Сегодня днем, 27 мая, Челябинск оказался во власти мощного шторма. Город накрыли проливной ливень, шквалистый ветер и гроза. Стихия принесла ряд происшествий в разные районы мегаполиса. Об этом написали в издании Kursdela.biz.
Одним из первых последствий стал инцидент на площади Революции: там под напором ветра рухнула крупная ель. Еще одно дерево упало возле детского сада № 473 в Курчатовском районе.
На улице Дзержинского сломанные ветром деревья рухнули на провода, из‑за чего вспыхнула подстанция. В результате без электричества остался торговый центр «Алмаз».
На северо‑западе города, у улицы Кожзаводской, ветер сорвал крышу с одного из зданий. На улице Сони Кривой стихия повредила светофорную конструкцию: там оторвало бетонный блок.
В сердце Челябинска порывы ветра ломали ветки деревьев, а в Ленинском районе из‑за повреждения центра питания часть жителей осталась без света. Энергетики «Россетей Урал» уже устраняют неисправность и переключают дома на резервные схемы. Подачу электричества восстановят в ближайшее время.
Кроме того, в Аргаяшском округе прошел сильный град. По свидетельствам очевидцев, осадки достигали размера небольшого винограда или крупных горошин.
Сразу после предупреждения о надвигающемся шторме власти города перевели муниципальные службы в режим повышенной готовности. Как только ветер ослаб, специалисты приступили к ликвидации последствий.
По предварительным сведениям, в результате разгула стихии никто не пострадал. Тем не менее синоптики не исключают повторения опасных погодных явлений — на четверг, 28 мая, в регионе объявили штормовое предупреждение. По информации Челябинского гидрометцентра, возможны сильные ливни, крупный град и порывы ветра до 25 метров в секунду.