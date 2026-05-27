Весна наконец дошла до Лены: как река освобождается ото льда — видео

Природа на берегах Лены наконец демонстрирует яркие признаки наступления весны: сибирская река постепенно освобождается от зимних оков. Очевидцы сняли начало процесса вскрытия ледяного покрова на видео.
Разрушение зимнего панциря начинается не одномоментно: сначала на поверхности появляются трещины, затем — участки открытой воды. Под воздействием тепла и усилившегося течения лед начинает двигаться — стартует ледоход. Мощные глыбы плывут по течению, сталкиваются друг с другом, раскалываются на части и постепенно тают.
Освобождение водной глади ото льда насыщает воду кислородом, активизирует биологические процессы и создает условия для миграции рыб. Для прибрежных территорий вскрытие реки — сигнал к началу активной навигации: скоро возобновят работу суда, и местные жители и туристы получат возможность использовать водный транспорт после долгой зимней паузы.
Вместе с тем ледоход несет и определенные риски. Заторы порой провоцируют подъем уровня воды и локальные подтопления. Поэтому специалисты внимательно смотрят за динамикой движения льда, чтобы вовремя предупредить население в случае угрозы. Жителям прибрежных районов рекомендуют следить за официальными сообщениями.