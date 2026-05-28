Синоптики сообщили, в каких регионах России сегодня прогремят грозы

Мощный циклон из Китая принесет сильные дожди в Приморье. В европейской части России грозы ожидаются в Крыму и Поволжье.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Погода в России 28 мая 2026
Источник: Соцсети

На Дальнем Востоке в четверг, 28 мая, будет властвовать циклон, который придет со стороны Китая. Все силы направит на Приморье — там вырастет риск подтоплений, а температура, наоборот, понизится. Затем под ударом стихии окажутся юг Хабаровского края, Сахалин и Курилы.

Сильные дожди с грозами прогремят в Крыму. В Сочи термометр покажет +24 °С, в Севастополе — +21 °С, в Новороссийске — +20 °С, в Краснодаре — +22 °С.

Грозовые ливни прошумят в Поволжье. В центре страны также обещают осадки, но менее интенсивные. Температурный фон продолжит падать. В Ижевске — +17 °С, в Орле — +14 °С, в Самаре — +17 °С, во Владимире — +13 °С, в Ярославле — +12 °С.

На Урале жара подойдет к завершению — начнутся дожди с градом. В Перми похолодает до +20 °С, в Уфе — до +19 °С, в Оренбурге — до +20 °С. В Екатеринбурге пока удержится 25-градусное тепло.

На Амур придет циклонический вихрь из Забайкалья. Дождей прогнозируют мало, днем разогреет до +25 °С. У Байкала сегодня окажется не только тепло, но и сухо.

На юге Сибири сохранится жаркая погода. В Омске — +28 °С, в Новосибирске — +28 °С, в Томске — +26 °С, в Барнауле — +27 °С. Дожди пройдут ближе к Алтаю.

На северо-востоке самой жаркой точкой сегодня окажется Нарьян-Мар: там обещают +27 °С. В Архангельске — +14 °С, в Мурманске — +5 °С, в Сыктывкаре — +18 °С.

В Санкт-Петербурге пройдут кратковременные дожди, воздух не прогреется выше +8 °С. В Москве прогнозируют +11 °С, ожидаются умеренные осадки.

