Арктическое вторжение сегодня обрушит на Россию проливной дождь

Сегодня основной поток арктического воздуха прорвется на запад Европейской России. Местами пройдут снег и проливной дождь.

Екатерина Бритова
Сейчас в Ричмонде: +19° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +20°
Погода в России с 28 по 31 мая 2026
В Центральной России, Черноземье и на Северо‑Западе в четверг, 28 мая, столбик термометра поднимется от +8 °C до +13 °C. Такие показатели типичны для первых десяти дней октября. Об этом написали в издании «Метеовести».

На востоке страны, в Предуралье и Поволжье, пока сохранится умеренно теплая погода. Там возможны проливные дожди и грозы, а температура удержится на уровне от +15 °C до +20 °C.

Арктическое вторжение даст о себе знать осадками, которые в ряде мест перейдут в снег. Например, в большинстве районов Карелии днем ожидаются снежные заряды. Особенно сильные дожди прогнозируют на севере Предуралья и на Кубани: за сутки там выпадет больше трети месячной нормы влаги.

Сильного масштаба непогода достигнет в Краснодаре: ливни начнутся утром, а к середине дня интенсивность осадков вырастет до семи-девяти миллиметров за три часа. К концу четверга в городе соберется больше декадной нормы осадков. Из‑за этого возможны подтопления, а позже — паводки на местных реках.

В ближайшие дни центр циклонического вихря сместится к отрогам Северного Урала. Самые ненастные условия сложатся на восточных и южных участках Русской равнины, которые окажутся в зоне холодного фронта. В то же время на западе и северо‑западе облаков станет меньше: солнце начнет постепенно прогревать остывший арктический воздух.

В Москве пик похолодания придется на сегодня и завтра: днем окажется не выше +11 °C, а ночью температура опустится до +3 °C. Однако уже скоро погода поменяется к лучшему. В субботу, 30 мая, в столице ожидается +14 °C, в воскресенье, 31 мая, — +16 °C. В первый день календарного лета столбик термометра поднимется еще на градус.