Ричмонд
ВМО: ближайшие 5 лет станут самыми жаркими в истории

2027 год окажется самым жарким в пятилетке. Важную роль в этом сыграет Эль-Ниньо в центральной части Тихого океана.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Прогноз погоды ВМО на 2026–2030
Всемирная метеорологическая организация совместно с Метеорологической службой Великобритании и 13 научными центрами, включая Барселонский суперкомпьютерный центр и Немецкую метеорологическую службу, подготовила прогноз климатических изменений на 2026−2030 годы. Работу возглавил доктор Леон Хермансон.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие пять лет глобальная температура останется аномально высокой. Превысит усредненные показатели доиндустриального периода, с 1850 по 1900 год, на 1,3−1,9 градуса.

Особую озабоченность вызывает высокая вероятность кратковременного превышения температурной отметки полтора градуса относительно доиндустриального уровня. Специалисты оценивают такую возможность в 91% хотя бы для одного года в указанном промежутке.

Примечательно, что похожий сценарий уже реализовался в 2024 году, когда превышение достигло 1,55 пункта. При этом шансы, что в какой‑либо из ближайших пяти лет температура выйдет за рубеж в два градуса, крайне невелики — менее одного процента.

По оценкам ученых, с вероятностью 86% один из годов окажется теплее рекордного 2024‑го, а с 75% шансом среднее значение температуры за всю пятилетку может превысить полтора градуса относительно исторического базового уровня.

Отдельное внимание в исследовании уделено центральной тропической зоне Тихого океана. Специалисты фиксируют растущую вероятность формирования условий Эль‑Ниньо, наиболее выраженный пик которого ожидается в 2027—2028 годах. Этот фактор способен сделать 2027-й самым теплым за все время инструментальных наблюдений.