ИКИ РАН: с обратной стороны Солнца вышла новая активная область

На краю Солнца в четверг, 28 мая, появилась новая большая активная область, которая пришла с обратной стороны. При этом объект практически не содержал энергии, как и другие группы солнечных пятен, сейчас повернутых к Земле. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Ученые также отметили, что от крупной активной области, которую зафиксировали в середине мая аппаратом Solar Orbiter, остались лишь ослабленные фрагменты. Несмотря на общую тишину, фоновая степень излучения звезды сохраняется повышенной.
Ученые отметили, что некоторые активные области ведут себя необычно. Те, что выходят к Земле, резко затихают, а те, что уходят за горизонт, напротив, начинают генерировать одну вспышку за другой.
Такая активность теоретически способна вызвать сильные магнитные бури на Земле. Но, по последним прогнозам, обстановка до конца мая останется спокойной: уровень активности оценивается как зеленый. Это значит, что серьезных возмущений в магнитосфере планеты в ближайшее время не ожидается, несмотря на бурные процессы, которые происходят на далекой звезде.