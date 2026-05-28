Поиск Яндекса
Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

ИКИ РАН: с обратной стороны Солнца вышла новая активная область

Солнце демонстрирует необычную картину активности: видимая сторона сейчас удивительно спокойна, в то время как обратная бурлит. Ученые пока не могут объяснить происходящее.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +19° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +20°
На Солнце появилась новая активная область 28 мая 2026
Источник: Unsplash

На краю Солнца в четверг, 28 мая, появилась новая большая активная область, которая пришла с обратной стороны. При этом объект практически не содержал энергии, как и другие группы солнечных пятен, сейчас повернутых к Земле. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Ученые также отметили, что от крупной активной области, которую зафиксировали в середине мая аппаратом Solar Orbiter, остались лишь ослабленные фрагменты. Несмотря на общую тишину, фоновая степень излучения звезды сохраняется повышенной.

На обратной стороне светила за последние сутки зафиксировали 17 вспышек класса C и выше. А за последние 14 дней там зарегистрировали четыре события максимального Х-балла.

Ученые отметили, что некоторые активные области ведут себя необычно. Те, что выходят к Земле, резко затихают, а те, что уходят за горизонт, напротив, начинают генерировать одну вспышку за другой.

Такая активность теоретически способна вызвать сильные магнитные бури на Земле. Но, по последним прогнозам, обстановка до конца мая останется спокойной: уровень активности оценивается как зеленый. Это значит, что серьезных возмущений в магнитосфере планеты в ближайшее время не ожидается, несмотря на бурные процессы, которые происходят на далекой звезде.