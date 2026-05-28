Гидрометцентр: с июнем в Россию придут новые погодные аномалии

В восточных районах страны ожидается тепло, а южные регионы столкнутся с дефицитом осадков. Избыток дождей прогнозируют на севере и Дальнем Востоке, где температура будет ниже нормы.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Прогноз погоды в России от Гидрометцентра на июнь 2026
Гидрометцентр России представил прогноз аномалий на ближайший месяц для регионов России. Картина сложилась контрастной: одни территории в июне окажутся во власти избыточной влажности, другие — столкнутся с ощутимой нехваткой дождей. При этом температурные показатели в ряде мест заметно отклонятся от привычных значений.

Наиболее теплой погода окажется в восточных районах Северо‑Запада и Приволжья. К зоне присоединятся весь Урал и северо‑западная часть Красноярского края: там средняя месячная температура превысит обычные показатели.

Сухая погода ожидается на юге Чукотки и Камчатке. К списку присоединятся северо‑восток Якутии и Магадан. Схожая метеоситуация сложится в южных и юго‑восточных районах Сибири.

В то же время на значительной части страны прогнозируется дефицит осадков. В зону засушливой погоды попадут юго‑западные территории Центрального федерального округа и западные районы Южного федерального округа. Нехватка влаги затронет и обширный южный пояс: Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, Калмыкию, Астраханскую, Волгоградскую и Саратовскую области.

Противоположная ситуация сложится там, где дожди пройдут чаще и обильнее обычного. Избыток осадков синоптики прогнозируют для северных частей Северо‑Западного и Уральского федеральных округов, а также для Таймыра. Влажной окажется погода и в прибрежных районах Приморского края, в южной части Хабаровского края и на Сахалине.

Особого внимания заслуживает ситуация в Приморском крае и на Сахалине. Там средняя температура воздуха окажется ниже, чем фиксировалась в июне 2025 года.

