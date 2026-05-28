К 2030 году планету накроет аномальная жара

Метеорологи предупредили, что уже к 2030 году человечество почти наверняка столкнется с самым жарким годом за всю историю наблюдений. По оценкам экспертов, температурный рекорд может побиться даже раньше, уже в 2027-му. Об этом написали в издании The Guardian.