К 2030 году планету накроет аномальная жара

Причиной станет мощное явление Эль-Ниньо, которое спровоцирует резкий выброс тепла из Тихого океана в атмосферу. Особенно тревожная ситуация сложится в Арктике, где следующие пять зим ожидаются на 2,8 градуса теплее нормы.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Ученые прогнозируют самый жаркий год в истории к 2030 году
Источник: Unsplash

Метеорологи предупредили, что уже к 2030 году человечество почти наверняка столкнется с самым жарким годом за всю историю наблюдений. По оценкам экспертов, температурный рекорд может побиться даже раньше, уже в 2027-му. Об этом написали в издании The Guardian.

Причина — ожидаемое явление Эль‑Ниньо, которое, по прогнозам Национального управления океанических и атмосферных исследований США, с вероятностью 96% наступит в конце 2026 — начале 2027 года. При этом имеется 35-процентный риск развития супер‑Эль‑Ниньо.

Подобное явление возникает из‑за изменений ветров в Тихом океане: накопленное в воде тепло высвобождается в атмосферу, что приводит к резкому росту глобальных температур. К этому добавляется влияние климатического кризиса: выбросы углекислого газа от сжигания ископаемого топлива удерживают больше тепла и провоцируют экстремальные погодные явления. Недавняя волна жары в Европе стала наглядным примером таких последствий.

Особенно тревожна ситуация в Арктике: следующие пять зим там ожидается на 2,8 градуса теплее средних показателей последних лет. Это значит, что регион нагревается более чем в три раза быстрее, чем планета в целом.

Прогнозируются и изменения режима осадков. В Северной Европе, Сахеле, на Аляске и в Сибири с мая по сентябрь, вероятно, прольет больше дождей. В Амазонии, напротив, усилится засуха.

Саймон Стилл, глава климатического ведомства ООН, подчеркнул, что защита людей и экономики от последствий экстремальной жары — первоочередная задача для всех стран. По словам эксперта, переход на чистую энергию уже сейчас экономически выгоден: такая дешевле и быстрее в производстве, чем ископаемое топливо.

Ученые напомнили, что превышение порога полтора градуса грозит учащением волн жары, засух, штормов и наводнений. Хотя достижение цели Парижского соглашения в ближайшие 20 лет маловероятно, сдерживание роста температуры в пределах двух градусов все еще возможно, но только при условии срочных и масштабных действий.

