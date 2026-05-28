К 2030 году планету накроет аномальная жара

Метеорологи предупредили, что уже к 2030 году человечество почти наверняка столкнется с самым жарким годом за всю историю наблюдений. По оценкам экспертов, температурный рекорд может побиться даже раньше, уже в 2027-му. Об этом написали в издании The Guardian.
Причина — ожидаемое явление Эль‑Ниньо, которое, по прогнозам Национального управления океанических и атмосферных исследований США, с вероятностью 96% наступит в конце 2026 — начале 2027 года. При этом имеется 35-процентный риск развития супер‑Эль‑Ниньо.
Подобное явление возникает из‑за изменений ветров в Тихом океане: накопленное в воде тепло высвобождается в атмосферу, что приводит к резкому росту глобальных температур. К этому добавляется влияние климатического кризиса: выбросы углекислого газа от сжигания ископаемого топлива удерживают больше тепла и провоцируют экстремальные погодные явления. Недавняя волна жары в Европе стала наглядным примером таких последствий.
Особенно тревожна ситуация в Арктике: следующие пять зим там ожидается на 2,8 градуса теплее средних показателей последних лет. Это значит, что регион нагревается более чем в три раза быстрее, чем планета в целом.
Прогнозируются и изменения режима осадков. В Северной Европе, Сахеле, на Аляске и в Сибири с мая по сентябрь, вероятно, прольет больше дождей. В Амазонии, напротив, усилится засуха.
Саймон Стилл, глава климатического ведомства ООН, подчеркнул, что защита людей и экономики от последствий экстремальной жары — первоочередная задача для всех стран. По словам эксперта, переход на чистую энергию уже сейчас экономически выгоден: такая дешевле и быстрее в производстве, чем ископаемое топливо.
Ученые напомнили, что превышение порога полтора градуса грозит учащением волн жары, засух, штормов и наводнений. Хотя достижение цели Парижского соглашения в ближайшие 20 лет маловероятно, сдерживание роста температуры в пределах двух градусов все еще возможно, но только при условии срочных и масштабных действий.