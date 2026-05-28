Индонезия может потерять вечные снега навсегда

Тропические ледники в индонезийском регионе Западная Папуа стремительно убывают: ученые фиксируют катастрофическое сокращение. В центре внимания исследователей — ледяные массивы горы Пунчак‑Джая, которые когда‑то считались вечными, но сегодня находятся на грани полного исчезновения. Об этом написали в издании The Guardian.
По сведениям последних исследований, крупнейший из оставшихся ледников потерял 95% площади с 2002 года. В целом тропические льды Папуа лишились 97% массы за период с 1980-го по 2024-й. Четыре из шести объектов уже полностью исчезли, и, по прогнозам, последние два растают к концу десятилетия.
Главная причина стремительного сокращения ледяного покрова — глобальное потепление, которое вызывают выбросы углекислого газа. С доиндустриальных времен планета нагрелась примерно на 1,4 градуса. Ситуация усугубилась влиянием явления Эль‑Ниньо, которое сильно проявилось в 2023—2024 годах и ожидается вновь в ближайшее время.
Исчезновение ледников несет серьезные последствия. По прогнозам, даже при значительном сокращении выбросов к 2100 году мир потеряет четверть холодной глобальной массы. Это угрожает питьевой воде и продовольственной безопасности.