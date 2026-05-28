Индонезия может потерять вечные снега навсегда

Ледники Индонезии находятся на грани полного исчезновения. С 1850 года площадь сократилась более чем на 99%.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Тропические ледники Индонезии стремительно тают в 2026 году
Источник: Unsplash

Тропические ледники в индонезийском регионе Западная Папуа стремительно убывают: ученые фиксируют катастрофическое сокращение. В центре внимания исследователей — ледяные массивы горы Пунчак‑Джая, которые когда‑то считались вечными, но сегодня находятся на грани полного исчезновения. Об этом написали в издании The Guardian.

По сведениям последних исследований, крупнейший из оставшихся ледников потерял 95% площади с 2002 года. В целом тропические льды Папуа лишились 97% массы за период с 1980-го по 2024-й. Четыре из шести объектов уже полностью исчезли, и, по прогнозам, последние два растают к концу десятилетия.

Более широкие сведения показывают, что с 1850 года площадь ледников сократилась более чем на 99%, а с 2018-го — примерно на 65%.

Главная причина стремительного сокращения ледяного покрова — глобальное потепление, которое вызывают выбросы углекислого газа. С доиндустриальных времен планета нагрелась примерно на 1,4 градуса. Ситуация усугубилась влиянием явления Эль‑Ниньо, которое сильно проявилось в 2023—2024 годах и ожидается вновь в ближайшее время.

Исчезновение ледников несет серьезные последствия. По прогнозам, даже при значительном сокращении выбросов к 2100 году мир потеряет четверть холодной глобальной массы. Это угрожает питьевой воде и продовольственной безопасности.