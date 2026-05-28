Индонезия может потерять вечные снега навсегда

По сведениям последних исследований, крупнейший из оставшихся ледников потерял 95% площади с 2002 года. В целом тропические льды Папуа лишились 97% массы за период с 1980-го по 2024-й. Четыре из шести объектов уже полностью исчезли, и, по прогнозам, последние два растают к концу десятилетия.