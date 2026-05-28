Крупный град на курортах Кавказа оставил вмятины на машинах: видео

Пока сведений о других возможных повреждениях, например на крышах зданий или в садах, не поступало. Сейчас погода на Кавказе постепенно стабилизируется: осадки прекратились. Завтра, 30 мая, в Пятигорске и Минеральных Водах днем обещают до +16 °C, в Ессентуках — до +13 °C. Местами во всех трех городах пройдет небольшой дождь.