Крупный град на курортах Кавказа оставил вмятины на машинах: видео

Непривычно суровая погода с дождем и градом в четверг, 28 мая, настигла курорты Кавказа: Минеральные Воды, Пятигорск и Ессентуки. Во втором городе льдины оказались настолько крупными, что оставили видимые следы на автомобилях: на кузовах появились вмятины и сколы.
Такие погодные явления для региона в теплый сезон — редкость, поэтому событие вызвало живой отклик среди горожан. Многие удивились масштабам стихии и выложили кадры и видео непогоды в Сеть.
Пока сведений о других возможных повреждениях, например на крышах зданий или в садах, не поступало. Сейчас погода на Кавказе постепенно стабилизируется: осадки прекратились. Завтра, 30 мая, в Пятигорске и Минеральных Водах днем обещают до +16 °C, в Ессентуках — до +13 °C. Местами во всех трех городах пройдет небольшой дождь.